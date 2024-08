V prvním srpnovém týdnu se v Knihovně Ústeckého kraje uskutečnil příměstský tábor Ve světě umění. V rámci pestrého táborového programu, který připravili členové produkčního týmu knihovny, se děti hravou formou seznamovaly s výtvarným uměním a s tradičními i moderními technikami tvorby.

„Snažili jsme se, aby účastníci tábora získali co největší vhled do světa výtvarného umění. Hodně jsme s dětmi řešili, co to vlastně umění je a jak ho oni sami vnímají. Zároveň jsme si představili nejvýznamnější české i světové umělce napříč historií. Velká část táborového programu byla věnována samotnému tvoření, díky čemuž si děti mohly vyzkoušet hned několik výtvarných technik od malby, přes tvorbu koláží a práci s fotografiemi až po instalaci soch. Jeden den jsme pak strávili v Severočeské galerii výtvarného umění v Litoměřicích,“ popisuje nabitý program tábora jeho garantka Veronika Novotná.

Tábor vyvrcholil v pátek 9. srpna veřejnou vernisáží děl, která v průběhu celého týdne vznikala. Slavnostní zakončení tábora probíhalo kompletně v režii deseti mladých umělců, kteří se s knihovnou vypravili do světa umění. Celkově se tábor setkal s velmi pozitivními ohlasy jak u samotných účastníků, tak i u jejich rodičů. Chválou nešetřila ani ředitelka knihovny Jana Linhartová, která se též zúčastnila páteční vernisáže.

Jan Černecký, mluvčí Knihovny Ústeckého kraje