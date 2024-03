Děti z Mateřské školy Pomněnka si užívaly nejen zimní radovánky

Zima už nám pomalu dává sbohem, venku to spíše vypadá, že vládu převzalo jaro. Než nám ale ta kalendářní zima opravdu skončí, ráda bych se s vámi podělila o vše, co děti v MŠ Pomněnka během ledna a února prožily. A nebylo toho málo! Po celý měsíc leden probíhala akce s názvem „Ledový měsíc“. Děti se seznamovaly s charakteristickými znaky ročního období zima, povídaly si o tom, jak zvířátka přežívají zimu a jak my jim můžeme pomoci toto období přečkat.

Radovánky MŠ Pomněnka v Ústí nad Labem. | Foto: Zuzana Vilímková

Sněhové nadílky bylo letos opravdu málo, ale i přesto se nám s dětmi podařilo si sníh užít a dokonce postavit i pár sněhuláků. Nejen paní učitelky ale i rodiče s dětmi tvořili krásné výtvarné práce na téma zima, které potom zdobily třídy a šatny. Akce vyvrcholila závěrečným Ledovým dnem, kdy děti přišly do školky v tematických kostýmech či maskách, chodily po třídách, kde pro ně byly připraveny různé překážkové dráhy a jiné pohybové aktivity. Na závěr se všichni sešli na jedné třídě, kde si společně zazpívali a zatančili. Novinkou a překvapením byla pro děti návštěva Balónkové Evičky, která k nám do školky přijela s programem Mrazivé balónky. S dětmi si povídala o zimě, o zvířátkách z lesa nebo severních oblastí naší planety a během tohoto povídání tvořila z balónků třeba tučňáky, sobíky, kapříky, medvědy, vločky a spoustu dalších. Každé z dětí si v tento den odneslo domů výtvor z balónků a hlavně hezký zážitek. Nejstarší děti navštívily Dům dětí a mládeže, kde si v keramické dílně vyrobily velikonočního beránka a přímo v MŠ je navštívila paní policistka, která si s nimi povídala o prevenci kriminality a seznámila je se základy dopravní výchovy. Na měsíc únor byla naplánovaná akce Masopustní průvod s krásnobřezenskými dětmi, kterou naše školka pořádá ve spolupráci se ZŠ Anežky České a zve i ostatní školky z okolí. Letos, vůbec poprvé, se masopustní průvod musel z důvodu velice špatného počasí zrušit. To nás však neodradilo a masopustní oslavy jsme si užili v prostorách školky. Děti přišly do MŠ v masopustních kostýmech a škraboškách a za hlasitého doprovodu ručně vyrobených hudebních nástrojů se sešly na jedné třídě, kde proběhl program plný tance, zpěvu, pokřiků a hudby. Programem děti provázela paní ředitelka v roli královny a paní zástupkyně v roli rozpustilého šaška. Celé prostory MŠ byly provoněné vůní koblížků, koláčků a preclíků, které napekly naše paní kuchařky. Po skončení programu jsme si na nich všichni náramně pochutnali. K zábavě a veselí patří bezesporu i poutě s kolotoči a houpačkami. Proto jsme pro děti uspořádali již tradiční výlet do lunaparku v libereckém Babylonu. Děti si zde užily jízdu na kolotoči, točily se na řetízkovém kolotoči, svezly se na elektrické mašince ve tvaru kachničky, houpaly se na houpačkách, zdolávaly různé překážky a spoustu dalších atrakcí. Všem dětem se v lunaparku moc líbilo. Závěr měsíce patřil opět našim nejstarším předškolákům. Protože se jim pobyt ve školce krátí a čeká je nástup do prvních tříd, některé základní školy pro tyto děti připravily dny otevřených dveří. Tentokrát to byla ZŠ Elišky Krásnohorské. Děti si školu a některé třídy prohlédly, vyzkoušely si, jaké to je sedět v lavicích a plnily aktivity zaměřené na pokusy a zkoumání. Tyto dva měsíce byly, co se aktivit týče, opravdu pestré. Děti se nenudily, prožily spoustu hezkých a zábavných chvil. Zuzana Vilímková