Vrchní budova ZUŠ Evy Randové ožila smíchem a dobrou náladou 78 dětí, které se společně s vedoucími vrhly do víru umění v dopoledních blocích: tance, divadla, výtvarna a pohádky. K tomu jim vyhrával kytarový workshop.

Umělecké léto Shrek na ZUŠ Evy Randové. | Foto: M. Solař

Po obědě a zdolání kopce, který nám mnohdy přijde jako Mount Everest, jsme se vrhli v družstvech Shreka, Fiony, Dračice, Perníčka, Oslíka a Kocoura na hry. V první hře si museli kapitáni zapamatovat jména svých svěřenců a správně je přiřadit a vyjmenovat. Následovalo vymýšlení bojového pokřiku a hned na to jsme se vydali do Shrečí bažiny. Shrek se nejen v bahně koupe pro krásu své pleti, ale také rád bahno jí, takže my jsme si to museli samozřejmě zkusit taky. Barevné bahno je pak také výborné na tvoření umění. V našem případě na společné tvoření dvou družstev Perníčka.

Protože bylo vedro k padnutí, tak jsme se rozhodli Shreka krapet potrápit a trochu jsme ho prohnali a nakonec jsme zachraňovali pohádkové bytosti. Shrek, Fiona, Oslík, Dračice a Perníček si své pozornosti a her za 3 dny našeho tábora užili víc než dost, ale po Kocourovi ani vidu, ani slechu. Avšak Kocour tiše vyčkával ve stínech a až dnes vytasil své drápky a zahrál si s námi své hry ze života koček Nejprve si děti musely doběhnout k misce s mlékem a dát si tento lahodný kočičí mok. Po vydatné snídani si pohrály s klubkem a snažili se ho v co nejkratším čase namotat a někteří zamotat. Následovalo ladné kočičí skákání a po názorné ukázce samotného mistra Kocoura i hod klobouku do dáli. Poté jsme se vrátili zpět do naší mise Zachraň princeznu Fionu.

V hradě Dračice jsme pomohli Oslíkovi složit básničky na zoubečky a sladká odměna nikoho neminula. Bonusem 1. a 2. místa byl zubní kartáček a pasta. Pak už děti vzaly nohy na ramena a utíkaly seč jim síly stačily přes lanový most pryč, co nejdál od hradu. Konec dne jsme si doslova osladili po vzoru Shreka cukrovou vatou. (ms, zš)