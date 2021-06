Vyhlídka Františka Málka byla zprovozněna 20. září 2020, pohled z kopce Kanon je parádní, historie zajímavá. V úterý 1. června jsem tam potkal předškoláka Tondu s tátou. Velikánský dalekohled napovídal, že jeden z nich je myslivec.

„Byli jsme tu v zimě, to tu ještě nebylo turistické značení, viditelnost byla mizerná. Slíbil jsem klukovi, že sem zajedeme ještě jednou s pořádnou optikou. Byl to dárek od dědy. Trochu mě překvapily pohozené roušky, ohniště a hadry v trávě. Asi tu někdo nocoval. To víte, že jsem Toníkovi musel vysvětlovat, kdo je to turista a proč je ten pán na tabuli. Jak se vrátíme, hned poletí za dědou a všechno mu bude vyprávět. Také jsem měl domácí přípravu. Mě zaujala informace, že v době II. světové války byl vybudován skrz celý masiv tunel, který sloužil jako protiletadlový kryt. Na stavbě tunelu prý pracovali zajatci z neštěmického internačního tábora. Nebydlím daleko, ale tohle jsem fakt nevěděl,“ svěřoval se muž v zeleném.

Po chvilce se tam objevila skupinka dorostenců. Informační tabule je nezajímala, ale hlášky měli solidní. Prý tam hledali hospodu!

Miroslav Vlach