24. října se vypravily obě deváté třídy ZŠ Rabasova do Prahy, aby se zúčastnily akce, která měla název Design.

Deváťáci ZŠ Rabasova se zúčastnili Edukačního projektu design. | Foto: ZŠ Rabasova

Co přesně se pod tímto názvem skrývá jsme netušili ani my a asi ani náš pedagogický doprovod, pan ředitel Kapoun a paní zástupkyně ředitele Zámostná. Organizátoři projektu pro nás vypravili zvláštní autobus a my jsme s mírným zpožděním (na D8 je vždycky nějaký problém) dorazili v půl desáté do Národního technického muzea. Organizátoři nás rozdělili do dvou skupin, které hned začaly pracovat. Dnes snad už všichni vědí, že slovo design znamená výtvarné zpracování nebo vůbec vnější estetickou úpravu výrobku.