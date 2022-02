Přijďte si poslechnout pohledy odborníků. Zeptejte se jich na to, co byste chtěli vědět. A to v rámci setkání z cyklu Security Talks, kterou pořádá Český klub absolventů IVLP. Diskuse proběhne ve středu 16. února od 18 hodin v Kině Hraničář v Ústí nad Labem. Debaty se například zúčastní náměstek primátora Ústí nad Labem Tomáš Vlach, vedoucí Centra proti terorismu a hybridním hrozbám Benedikt Vangeli, autor knihy V síti dezinformací Jiří Táborský či reportér Aktuálně.cz Lukáš Valášek.