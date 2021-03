Jejich úkolem bylo vyrobit model sopky a simulovat erupci sopky. Žáci se s nelehkým úkolem popasovali velice dobře. Někteří sopku vyráběli z modelíny, jiní zase z novinového papíru, který poté pomalovali barvou. Každý šesťák už ví, že součástí sopky je sopouch = komín, kterým teče magma na povrch a dále stéká jako láva. Proto každý model sopky měl uvnitř schovanou PET lahev, ve které byla tekutina s nejrůznějšími přísadami a často obarvená potravinářským barvivem, aby erupce sopky byla co nejreálnější ?. Posuďte sami, jak se jim to povedlo a prohlédněte si jejich videa, která natočili. Kromě natočených videí žáci psali referáty o nejznámějších sopkách světa a kreslili krásné obrázky.

Chtěli byste si doma také vytvořit model sopky? Tady je krátký návod:

K výrobě sopky bude stačit jakákoliv modelovací hmota, např. modelína, či třeba keramická hlína. Poté, co si vytvoříte vlastní sopku, je možné realizovat sopečnou erupci pomocí pokusu. K tomu bude potřeba – jar, jedlá soda (lze použít i kypřící prášek), červené potravinářské barvivo a ocet. Následný postup je jednoduchý: smícháte všechny ingredience (krom octa) a vložíte je do nitra sopky. Po přilití octa do sopky vznikne erupce.

Denisa Vaňková – ZŠ Mírová Ústí nad Labem