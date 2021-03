Kromě výkladu nové látky a běžného učení pracujeme společně na úkolech z Recyklohraní (sběr mobilních telefonů), soutěžíme o vlastnoručně vyrobené háčkované plyšáčky (vynikající zábava při lockdownu nejen pro mě, ale i pro moji dceru), pracujeme na celodenních projektech, máme turnaje v AZ kvízu, piškvorkách (samozřejmě vše online), spolupracujeme s knihovnou a píšeme do Domova pro seniory dopisy, využíváme online cvičení na různých internetových portálech (děti milují KAHOOT) a kreslíme na Cartigu. Žáci se velice zlepšili v práci na počítači, což není jediná kladná stránka učení se z domova. Další klad vidím v individuálním přístupu ke slabším dětem, 3krát týdně máme doučování, které dětem pomáhá.

Ze slohových prací mých žáků vyplývá, že výuku zvládají velmi dobře, ale chtějí do školy, neboť jim chybí kamarádi. Když v televizi slyším, jak děti nespolupracují, nepřihlašují se, neodesílají práce učitelům, jsem šťastná, že mám třídu 5. A, kde všichni pracují a odvádí velmi dobrou práci. Chtěla bych touto cestou velmi poděkovat rodičům mých dětí, neboť bez nich by to nešlo. Táhneme za jeden provaz a dílo se nám daří i v této náročné době.

Lenka Šidáková - třídní učitelka

Ukázky:

Moje česká republika

Nikola Martinková

Uprostřed Evropy malá země leží,

život zde obvykle v poklidu běží.

Bohužel kvůli covidu,

máme na léta po klidu.

My se ho však nebojíme,

společně to vydržíme.

Moje země

Karolína Tučková

V naší malé zemi velmi dobře je mi.

Líbí se mi tady, jsou tu zámky, hrady…

Velké řeky, rybníky a u silnic patníky.

A i moji kamarádi mají Česko také rádi.

Česká republika

Edita Relligová

Naše Česká republika, s hlavním městem Praha,

leží uprostřed Evropy a je nám všem drahá.

Máme hory, řeky, nížiny, nemáme jen moře,

v rybnících a bazénech se také plave dobře.

Naše země, ta je krásná

Viktorie Mendlová

V každém ročním období,

stále je co objevovat.

Stačí se jen dobře dívat,

kolem sebe v okolí.

Líbí se mi život tady,

i když jsou tu také vady.

Zlé věci však překonáme,

dobře se tu všichni máme.

Báseň o České republice

Radek Fuchsig

Republika Česká leží v srdci Evropy,

pěstujeme chmel a další dobroty.

Dnes už se nám žije hezky, nemáme tu robotu,

díky králi Josefovi máme volnou sobotu.

Jeho matka Marie zavedla nám školu,

abychom se mohli všichni učit spolu.

Báseň o České republice

Pavel Hetzendorf

Naše malá republika, je tu s námi celá léta.

Zelená se nad řekami, pokrytá je květinami.

Vrcholky hor jsou bílé, když se z nich koukám, není nic malé.

Jsme malá země mezi všemi, však kamarádíme s nimi.

Ukázka slohové práce:

Distanční výuka očima Andrejky Kotalíkové

Na distanční výuce mě baví hrát různé hry, třeba kahoot a další hry. Také mě baví online hodiny, jelikož se alespoň vidím přes telefon se spolužáky a také s paní učitelkou. Nebaví mě být stále doma, chtěla bych chodit do školy jako dřív, jenže to bohužel nejde, a to je škoda. Soutěže mě také moc baví, jenom mě mrzí, když prohraju a zrovna nedostanu plyšáčka na památku od paní učitelky, ale přeju to těm ostatním a já doufám, že někdy vyhraji. A to samé s projektem, vždycky paní učitelka vymyslí bezvadný projekt, ať to je přes telefon, třeba cartig.io, anebo normálně. Hry o hodinách mě moc baví, jsou super a navíc tě i něco naučí. Doučování je skvělé, hrajeme hry, procvičujeme, učíme se a je to super.

Já bych chtěla moc poděkovat paní učitelce a samozřejmě i Haničce co pro nás vymýšlejí a ztrácí tím svůj volný čas.

Škoda, že je tato ošklivá doba, protože kdyby nebyla, tak si spolu užijeme ten poslední rok. A doufám, že to skončí, anebo alespoň budeme moct do školy, abychom si užili ten poslední půl rok s paní učitelkou a Haničkou.