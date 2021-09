Po fejetonech Karla Čapka a Příbězích ze starého zákona přinášíme další představení divadla Viola upravené pro náš festival, a to Malého prince Antoina de Saint-Exupéryho v podání herecké legendy Daniely Kolářové a jejího kolegy Tomáše Pavelky. Věříme, že se představení zúčastníte a podpoříte tak ústeckou kulturu Vstupné je 200 Kč. Představení je s přestávkou.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.