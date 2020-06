Paní Johaně strhávají z invalidního důchodu exekuce už od roku 2014, něco kolem 1000 korun měsíčně. Sama nemá moc přehled, kolik kde dluží, odhaduje to na 200 000 korun. Od té doby co nastoupila do práce, se srážka zvedla na skoro 3000 korun. Kolegyně v práci mluvily o oddlužení, jedna z nich ho nedávno podávala a říkala, že se jí hodně ulevilo.

Pracovnice Sociální agentury Aneta Hlavatá(vlevo) a klientka. | Foto: Lucie Očková

Nemusí se už bát, kdy u ní zazvoní exekutor, dostala milého insolvenčního správce a má jistotu, že své dluhy jednou provždy a kompletně vyřeší. Říkala také, že oddlužení teď může sepsat a podat jenom akreditovaná osoba a že někde se za to platí 4000 korun, u neziskovek to však bývá zdarma. Kolegyně vše připravovala v Sociální agentuře, která poskytuje služby především lidem se zdravotním postižením. Byli trpěliví, vše jí vysvětlili, jak potřebovala a ještě se dozvěděla řadu zajímavých tipů, jak ušetřit a hospodařit v době oddlužení. Paní Johana tam tedy zavolala a objednala se na schůzku do Ústí nad Labem. Nabízeli jí i kancelář v Teplicích, ale do Ústí to má trochu blíž a termín dostala hned za týden. Když nepomohlo strhávání z důchodu po dobu 6 let, mohlo by pomoci toto.