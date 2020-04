Třináct let jsme jezdili do Janských Lázní na stejné místo, je tam krásná příroda. Obdivoval jsem drsnou práci lesních dělníků při stahování dřeva, staré horské roubenky, miloval jsem borůvkové koláče, vyhlídku z kopců i vyprávění pamětníků. Letos jsme plánovali změnu. Po výživné rodinné diskusi byl vybrán Tábor.

Historické město plné husitů slaví 600 let od založení, program nabízel spoustu výletů do okolí, zajímavých míst je tam celá řada. Počasí vyšlo, zelené jaro vyvolává vzpomínky, stromy jsou čisté, voňavé, na týden v solidním hotelu jsme se těšili. Akce byla zaplacena před rokem, všechno je jinak. Nikam se nejede ! Co bude dál? Dostaneme nějaký poukaz, jiný termín, omluvný dopis, vráceny peníze? Určitě nejsem sám, kdo sleduje doporučení vlády a pláč cestovek. Takticky se vyčkává. Určitě bychom nejeli do rozpáleného města o prázdninách, ale třeba v říjnu se rád na Žižku podívám.