Světoznámý architekt českého původu Jan Kaplický se podílel ve světě na vzniku mnoha staveb, které ohromují. V Praze se jeho Národní knihovna ve tvaru Chobotnice zřejmě ale už asi stavět nebude, možná Rejnok v Budějovicích, možná nic. My jsme se po průjezdu Walesem a částí Anglie jeli podívat na jeho futuristickou stavbu obchodního domu Selfridges do druhého největšího města Velké Británie – do Birminghamu. Je totiž největší stavbou ateliéru Future System ́s českého architekta Jana Kaplického a Amandy Levete za 60 milionů liber, dnes symbol města.

Kaplického Selfridges je chlouba města Birmingham, říká cestovatel Dostálek. | Foto: Se souhlasem Ervína Dostálka

Britský deník The Independent ve spolupráci s aerolinkami British Airways oslovil před časem obyvatele Spojeného království s otázkou, co považují za největší architektonické skvosty 21. století ve své zemi. Ze sto padesáti navržených budov Britové vybrali jedenadvacet, mezi nimiž figuruje i obchodní dům Selfridges v Birminghamu - dílo ateliéru Future Systems, jejž český architekt Jan Kaplický založil po své emigraci do Velké Británie a který vedl až do své smrti v roce 2009. Výsledky ankety nejvýznamnějších britských památek 21. století představil magazín High Life. V průzkumu trvajícím tři měsíce se vyslovily dva tisíce Britů, do žebříčku zasáhl i tým britských expertů včetně prezidenta Královského institutu britských architektů St. Hoddera či ředitelky londýnské whitechapelské galerie Iwony Blazwickové. Birminghamský Selfridge zaujme nejen neotřelým exteriérem, ale i moderně řešeným interiérem, který sklízí obdiv i pro své vnitřní členění.