Do Brné míří opět indiáni. Old Shaterhanda zahraje boxer, Vinnetoua bavič Hron

Čtenář reportér





To, že v Brné přechodnou dobu byl v Srdíčku Karl May, ví každý milovník slavného náčelníka Vinnetoua. V sobotu 5. září se sejdou v Brné už popáté obdivovatelé všech hrdinů Karla Maye. Nemyslím jen ty nejmenší, kteří si hrdiny Karla Maye zamilovali při letošních reprízách v televizi. Ale každý rok se v Brné sejdou malí indiáni a indiánky, ale také ti ze středního věku a dokonce i jejich obdivovatelé z dob premiér slavných filmů v našich kinech. Co je tentokráte čeká?

Do Brné opět míří indiáni. | Foto: Zdeněk Kymlička