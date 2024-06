Do Brné přijede Vinnetou i Shaterhand. Za kostým bude panák ohnivé vody zdarma

V sobotu 15. června ve 14 hodin přijedou do Brné opět hrdinové amerických stepí a hlavně knížek Karla Maye. Vinnetou (Vladimír Hron) a Old Shaterhand (Sváťa Žáček - ex reprezentant v boxu) vyrazí od školy k totemům v parku generála Klemeše.

Indiánský den Karla Maye v Brné | Foto: Miroslav Vlach

Za doprovodu jezdců kavalérie, indiánské skupiny Pšito Oyate a Rose Hill a "indiánů" z řad návštěvníků přijdou do parku nedaleko kapličky. Zde se Vinnetou setká se svým otcem Inču čunou. Společně vzdají poctu Karlu Mayovi, pokloní se u památníku setkání Maye a Cimrmana a potom se již rozběhne program. V parku uvidíme dvě Indiánská ležení, Dům dětí a mládeže připraví soutěže Indiánskou stezkou. Bude zde indiánské divadlo, ukázky Indiánských tanců a každý bude moci vyzkoušet své umění ve střelbě lukem. V Brné se zpívalo. Hvězdou byl Jíra, sbor Baby di Brná se stále lepší U hospody U kapličky uvidíme zpívat Vladimíra Hrona, Baby di Brná, Ústecký výběr, Riding Hoppers Jaromíra Adamce (pocta Waldemarovi Matuškovi - zavřete oči uslyšíte Matušku a otevřete oči uvidíte Adamce). Pokud přijdete v kostýmu kovboje nebo Indiána máte nárok na frťana ohnivé vody. V sobotu 15. června připravil spolek Veselá Brná program pro milovníky knížek Karla Maye od 6 do 90 let. Přijďte, uvidíte, pobavíte se. Končíme ve 22.00 hodin. Zdeněk Kymlička