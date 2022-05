Zdroj: Youtube

S hasiči míříme do míst, co zůstala divákům skryta, do nitra žhnoucí budovy. Snímek nabízí až fyzický zážitek, nikoho nenechá chladným. Tvůrce ukázal boj s nekontrolovatelným ničivým živlem, upozornil na velkou odvahu, obětavost záchranných sborů. Bez jejich síly i nasazení k záchraně úžasné stavby by nejznámější katedrála světa lehla popelem a my už na její krásy jen vzpomínali.

Zdroj: Archiv

Annaud dokazuje, že ani s blížící se osmdesátkou nepatří do starého železa. Rekonstrukce požáru významné historické památky Paříže funguje nad očekávání skvěle. Sázka na neznámé tváře vyšla, hvězdy by jen odvedly pozornost. Hlavní roli tu má katedrála i požár, vedlejší pak hasiči. Krom pár zbytečných scén je film perfektní. Má hodnocení 85%.

Nejslavnějšími díly J. J. Annauda jsou Jméno růže i Nepřítel před branami. Zručný 78-letý tvůrce, jehož filmy mají nádherný vizuál, vždy zkoušel něco jiného. To orávě stvrzuje i jeho novinka Notre-Dame v plamenech. Během filmu se zkouší různé typy záběrů, celé to má až nádech akční podívané a hlavně to vše skutečně funguje jako rekonstrukce.

Film má funkční thrillerovou atmosféru, bojíte se o bezpečí hasičů, celé to je skutečně funkční i nechtěně vtipné. Je to přesně typ snímku, vymykající se filmům, které vznikají podle skutečné události.

Radek Strnad