Každý rok se žáci snaží pomoci nějaké organizaci, která zachraňuje opuštěná, zraněná nebo nemocná zvířata. V minulých letech naše škola v čele s parlamenťáky pomohla útulku pro kočky a minizoo našeho bývalého žáka v předlické Kolonii. I přes nynější nepříznivou situaci školní parlament oslovil své spolužáky a vyzval je k přispění do sbírky. Vyrobili plakát s informacemi, jak mohou zvířatům pomoci v jejich nelehké situaci, a umístili ho k hlavnímu vchodu do školy spolu s velkými plyšovými medvědy.

Informace doplnili fotografiemi psů a koček, kteří se v útulku nachází, a seznámili ostatní žáky s jejich osudy. Děti nosily konzervy pro psy a kočky, kapsičky, piškoty, pamlsky, deky, staré povlečení a ručníky, obojky, řemínky a nezapomněly dokonce ani na hračky. Tato akce byla také zaštítěna mezinárodní projektem Listen and Respect, jehož důležitým bodem v programu je uspořádat charitativní akci na pomoc potřebným. Z důvodu pandemie byl projekt prodloužen o jeden rok, tzn. do roku 2022 a tento čas je využíván k realizaci projektových výstupů, než zase budeme moci navázat vzájemnou spolupráci se zeměmi Itálie, Rumunsko, Řecko a Slovensko.

Původně jsme plánovali, že celou sbírku odneseme společně s dětmi a zároveň pejsky i vyvenčíme, ale jak se říká, člověk míní, život mění. Věci jsme dopravily do útulky sami a poté, co se nám žáci na jaře vrátí do školy, doneseme ještě obojky, řemínky a vybraný finanční obnos. Tímto bychom chtěli našim dětem a jejich rodičům poděkovat, že je neodradila ani rotační výuka ani dodržování přísných hygienických opatření a přinesli velké množství pamlsků i krásných nových věcí. K dětem se připojili i naši pedagogové, kteří přispívali finančním obnosem nebo si zakoupili ručně vyrobenou dekoraci, kterou pro tuto událost vyrobila jedna z našich asistentek.

Markéta Škachová