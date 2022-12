Vysoká žena se představila, místo nabízené kávy požádala o mátový čaj. „Vánoce se kvapem blíží, proto jsem pro dnešní posezení nad knihou vybrala záměrně téma, které rezonuje celou společností už řadu let a jak tak koukám, sem se docela hodí. Muži dali dnes přednost fotbalu, jejich chyba (smích). V roce 2016 vyšla kniha vzpomínek, kterou jsem nazvala Mé milované tchyně a já. Je to vlastně pět samostatných povídek, kde popisuji vlastnosti pěti zkušených žen. Někdy to byla legrace, většinou spíše horor,“ usmála se vypravěčka a ukázala posluchačům nenápadnou tiskovinu. Poutavý přednes doplnila hereckými gesty, vysvětlila, měnila výraz v obličeji podle situace. Po chvilce si získala všechny posluchače, smála se, přidala další příběh. „Ne, nejsem vůbec zaujatá, devadesát procent tchyní nemá chybu, já prostě šlápla vedle. Je to taková únikovka, po vyčerpávajícím studiu faktů,“ tvrdila s úsměvem spisovatelka, která objíždí školy, pořádá příměstské tábory, beseduje s mladými lidmi i seniory, učí Ukrajince česky. Na otázky odpovídala rychle, přidala upřímný úsměv.

„Jsem moc ráda, že si paní Martina našla čas na seniory z hašeno klubu,“ řekla paní Tomsová. Zámecký sál nebyl plný, ale ti co dorazili určitě nelitovali. Žádné vstupné se nevybíralo, nabízela se káva a koláčky. Prostě to byla taková dámská jízda plná životních zkušeností. Společná fotka do kroniky a květiny jako poděkování. Hezké Vánoce všem!

Miroslav Vlach