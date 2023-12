16. prosince 2023 bude ústecký MarVaKlub patřit především rocku! Od 18 hodin se tam totiž představí rockové kapely THE RUMBLE OF SKULLS, KRLEŠ a SCHLAK.

Kapela Krleš zahraje v Ústí nad Labem 16. prosince. | Foto: archiv kapely

V rámci hudebního projektu ÚSTÍ LIVE!2023, který je podporován městem Ústí nad Labem, vám přivážíme pod vánoční stromek rockové kapely THE RUMBLE OF SKULLS, KRLEŠ a SCHLAK, které vám 16. prosince 2023 přinesou do hudebního MarVaKlubu v Ústí nad Labem nálož ostrých kytarových riffů. Těšte se na poctivou muziku a vánoční překvapení!

Ústí Live! 2023Zdroj: Ústí Live! 2023Vstupné je 150 korun, akce startuje od 18.00.