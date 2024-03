Do Zubrnic bude jezdit jako posila nový historický vagón. Putoval až z Hradce

Čtenář reportér

/FOTO/ Vozový park Zubrnické muzeální železnice obohatil nový historický vagón. Našemu spolku se podařilo rozšířit vozový park o přívěsný vůz 010 k motorovému vozu 810. Vůz byl zakoupen od Českých drah, cestoval k nám až z Hradce Králové. Po nutných administrativních krocích bude zařazen do provozu a cestující do Zubrnic se s ním budou moci svézt v posílených vlacích. Na několika snímcích si můžete prohlédnout, jak vypadala jeho přeprava do Velkého Března.

Nový vagón řady 010, sloužit bude coby posila k zubrnickému vozu 810. | Foto: Zdroj: Radek Kubala

Z wikipedie se dočteme, že přípojné vozy řady Btax780, číslované v intervalu 50 54 24-29, v 70. letech označené Blm, v 80. a 90. letech označené Baafx, do roku 2009 označené řadou 010, jsou nejrozšířenějšími přípojnými vozy z vozového parku Českých drah. Všech 912 vozů této řady bylo vyrobeno v letech 1973–1983 ve Vagonce Studénce. Vozy jsou technicky a vzhledově příbuzné s motorovými vozy 810. První dva prototypy byly vyrobeny v roce 1973. Sérová výroba začala v roce 1976 a trvala až do roku 1983. Celkem bylo vyrobeno 912 vozů této řady, jejich počet 1,5× přesahoval počet motorových vozů 810, ale na většinu výkonů postačoval vůz 810 s nejvýše jedním přípojným vozem. Proto většina těchto vozů neměla jiné využití. Radek Kubala, Zubrnická muzeální železnice