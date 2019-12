V úterý 3.prosince luxusním autobusem pana Hlavenky odjelo čtyřicet dětí do Krupky, kde je čekal Ota Breite v muzeu hasičů a šikovné ruce žen v podniku Kouzlo Vánoc dětem předvedly, jak se vyrábějí originální ozdoby na vánoční stromeček. Učitelky Lucie Lejčíková a Tatiana Zichová své " rybičky " vzorně připravují na život, nic nechtějí podcenit. Děti si přeci musí vážit práce, jinak je přeskočí roboti.

V Krupce byli za dvacet minut a potom to byla prohlídková show s výkladem i praktickou ukázkou. Staré stříkačky i letité uniformy hrdinů, výstava přileb, medaile, žebříky, čerpadla a sbírka červených modelů. Po krátké svačince se šlo do pohádkové říše vánočních ozdob. Každý prcek si mohl vyzkoušet zručnost při výrobě vlastního dárku pro maminku, potom následovala ukázka profesionálů v malé dílně. Prodejna v přízemí byla plná fantazie, jen dáma za pultem byla trochu unavená.

"Od října je to skutečně náročné. Jedna škola za druhou, všichni to chtějí vidět na vlastní oči, Vánoce patří především dětem a tady je to pohádkový ráj. Zkuste pomalovat jednu kouli podle předlohy a za hodinu budete mluvit jinak," tvrdila zkušená žena. Čtyřletí špunti ale byli nadšení, koncem týdne je čeká ještě Mikuláš a potom budou jenom kontrolovat svůj čokoládový kalendář. Vánoce jsou za dveřmi!