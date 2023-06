V dobětickém parčíku přibyl nový dětský prvek. Zvídavé děti si tak mohou vyzkoušet své znalosti z třídění odpadu. Vyzkoušet si ho může každý, je volně přístupný. Parčík u okružní křižovatky nedaleko Lidlu funguje několik měsíců.

Dobětický parčík dostal nový dětský prvek, mládež prověří v třídění odpadu. | Foto: Archiv Severní Terasy

Najdete tam lavičky, desky s historií starých Dobětic a také betonové sousoší Ptačí rodina z dílny ústeckého sochaře Karla Hájka. Jak popsal starosta Severní Terasy Jaroslav Šimonovský, nápad na parčík v těchto místech nosil v hlavě skoro tři roky. „Nechal jsem to být až po volbách, aby lidé neměli pocit, že se něco děje jen v takovém čase. Loni na podzim jsme se do toho dali. Parčík stál 670 tisíc korun, pan Hájek nám dal velkou slevu, protože se mu to místo líbilo. Navíc bydlel v Brandtovce. Muzeum nám připravilo desky s historií starých Dobětic. Projekt zpracovala studentka Anna Langerová, která ho připravila v rámci své bakalářské práce ve spolupráci s ústeckým magistrátem. Ještě to není celé, bude tam herní prvek, skalka, a pítko. Místo jsme osázeli dvanácti novými stromy, keříky a dalším,“ informoval.

Martin Mudroch

