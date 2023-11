Ústecký hokejbal má nejen solidní hřiště, nové kabiny, ale i několik nadějných mužstev. Samozřejmě, nejvíc se mluví o extralize, kde už několik let hraje Elba DDM. V neděli 19. listopadu se divákům na Bukově představila I. liga, kde srdnatě bojuje zcela nový tým, Vlčí smečka.

Hokejbalový tým Vlčí smečka. | Foto: Miroslav Vlach

Vytí se ozvalo před utkáním, Ježci z Heřmanova Městce dlouho odolávali, nakonec prohráli 4:1 a první místo v tabulce se zachvělo. Oporou domácích byl brankář Adam Řehoř, který kryl několik tvrdých střel, trenér Antonín Brhel ho chválil. Ústecký Deník byl u toho.

Ježci nastupovali do utkání z prvního místa, Vlci byli třetí. První třetina byla zcela vyrovnaná, domácí brankář byl několikrát v poloze ležícího střelce, v osmé minutě se ale krásně trefil pod herní tyčku Jan Jejkal a bylo to 1:0. Hosté ve druhé třetině vyrovnali a tlačili se do útoku. Dokonce byli ve střelbě na branku celkově pilnější (18:20). Martin Zdvořáček ve 26. minutě však přidal druhou branku domácích, ta možná rozhodla. V závěrečné třetině se dvakrát ozval klakson, poslední branka padla přes celé hřiště po odvolání brankáře hostů. Jeden trenér byl spokojený, druhý zklamaný.

"Nebylo to jednoduché utkání, Adam několikrát prokázal přehled a dobrou formu, vždycky se mi líbil jeho přístup k utkání, hecuje obranu, nic nepodceňuje, nebojí se. Jsme teprve v polovině soutěže, ale chceme bojovat o postup," tvrdil Antonín Brhel, který na střídačku doklopýtal s dvěma berlemi. Následovala společná fotky a teplá sprcha. Vlčí smečka opět útočí na první místo. Držte jim palce!



08:12 - 1:0 - Jejkal Jan

15:48 - 1:1 - Novelinka Lukáš

26:53 - 2:1 - Zdvořáček Martin

31:17 - 3:1 - Zdvořáček Petr

42:15 - 4:1 - Tůma Jan



Miroslav Vlach

Zdroj: Deník/Janni Vorlíček