/FOTO/ V úterý 18. dubna to byla pro všechny účastníky veliká sláva. Dámy navlékly večerní róby, raut zavoněl na sále , na stolech květiny, dva krásné dorty, fotodokumentace uplynulých let. Předání Certifikátu značky kvality a Certifikátu paliativního přístupu v sociálních službách komentoval ředitel Domova pro seniory Krásné Březno Jaroslav Marek, pochvalná slova uznání přidal předseda regionální organizace Asociace poskytovatelů služeb České republiky Vladislav Vopelka, přítomen byl náměstek primátora Tomáš Vlach, personál, klienti.

Domov pro seniory Krásné Březno má hned dva certifikáty. | Foto: Miroslav Vlach

„Do Domova pro seniory Krásné Březno jsem nastoupil v roce 2012, po seznámení s kolektivem a problematikou jsem dlouho hledal způsob měření kvality služeb. V resortním časopise jsem našel článek, který inzeroval certifikaci kvality. Přihlásil jsem ambiciozní kolektiv a trval na plnění nových úkolů. Nebyla to jednoduchá situace, ale první čtyři hvězdičky jsme s odřenýma ušima dostali. Obhajoba v roce 2018 byla náročná, ale podařilo se. Dnes mohu s velkou hrdostí konstatovat, že jsme dosáhli na pátou hvězdičku díky poctivé a profesionální práci celého kolektivu. Přiznám se, že oslavy mám rád, když mají racionální základ, tahle chvíle právě nastala, proto děkuji všem," stručně popsal situaci ředitel.

Druhý, stříbrný certifikát paliativní péče měla sportovní terminologií na triku Ladislava Svatošová. Sama se rozhodla, zúčastnila se školení, přesvědčila kolektiv, zdravotnický personál i rodinné příslušníky klientů, aby ji pomohli vytvořit podmínky pro paliativní péči v Domově.

„Dobře vím, o čem je řeč, důstojný a laskavý závěr života s rodinou v prostředí, kde je mi dobře. Vyčleněn byl jeden pokoj, kde společně s klientem pobývá i rodinný příslušník. Neberte to jako frázi, někteří klienti tu chtějí dožít, mají tu přátele, vzpomínky, klid. Cesta k tomuto certifikátu byla náročná, stručně se to prostě popsat nedá, ale stálo to za tu námahu. Moc takových Domovů v republice není, na severu jsme asi jediní," tvrdila zástupkyně ředitele.

Program uvnitř domova je opravdu pestrý. Canisterapie, muzikoterapie, němčina, různé kroužky, výlety, filmy, kavárnička, živá hudba atd. V přízemí retro koutky, knihovna, modlitebna. Krásná zahrada s pergolou, zvoničkou, okrasnou loučkou, studánkou a mini vinicí, nová kuchyně. V plánu je rekonstrukce prádelny, možná, že dojde i na vozidlo s plošinou pro vozíčkáře. Ředitel Jaroslav Marek se směje. „Nyní mě čeká instalace nových certifikátů, na to se skutečně těším. Obhajoba bude nesmírně těžká, ale já se opírám o zkušený kolektiv a naše heslo, nikdo není nikdy sám."

Miroslav Vlach