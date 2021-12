Zdroj: Youtube

Z veteránů série se vrátí i Jada Pinkett Smith jako Niobe, Lambert Wilson coby Merovingian a Daniel Bernhardt v roli nelítostného agenta Johnsona. Uvidíme také Morphea, ale v jeho mladší verzi; ztvární ho Yahya Abdul-Mateen II. V ukázkách už se mihli i Analytik neboli Terapeut (Neil Patrick Harris) či Bugs (Jessica Henwick). Očekávaný thriller pro Warner Brothers režíruje polovina původního režisérského dua, dnes už žena Lana Wachowski.

Již téměř dvacet let žije Neo zdánlivě poklidně jako Thomas A. Anderson v San Franciscu. Navštěvuje terapeuta, ten mu předepisuje modré prášky. Vídá denně Trinity, ale navzájem se nepoznávají. Jednoho dne Neo narazí na Morphea, který mu místo běžné modré pilulky dá červenou… o znovu otevře jeho mysl Matrixu. Je to první film ze série Matrix, kde Morphus není Laurence Fishburne, ale Yahya Abdul-Mateen II. Zato děti Trinity jsou skutečnými dětmi její představitelky Carrie - Anne Moss. Je to také první film ze série, ke kterému nepsal hudbu Don Davis a za kamerou nestál Bill Pope. Stejně tak je to první ze série Matrixu, který neprodukoval Joel Silver.

Keannu Reeves před natáčením vysvětlil, proč se vrátil do své kultovní role Nea: „To je jasné. Lana Wachowski totiž napsala tak krásný scénář s úžasným příběhem, který ve mně dokonale zarezonoval. Proto se rád vracím. Znovu po čase pracovat s Lanou je skvělé, její film má rozhodně co říct. Je plný důležitých myšlenek, které stojí za vyslechnutí a shlédnutí. Víc než 140 minut v kině s ohromujícími nápady a skvělými efekty si užijete.“

A aby ne, když natáčení v San Franciscu bylo tak divoké, že město dostalo několik dopisů se stížnostmi lidí bydlících poblíž natáčení. Původně se do zběsilého děje měla vrátit i hlavní záporná postava agenta Smitha (Hugo Weaving), avšak kvůli divadelní roli v anglické hře „The Visit“ se nemohl uvolnit z plánovaného kalendáře a natáčení se muselo obejít bez něj. Co to s novinkou kin udělá?

Neotupí to ostří zběsilosti a úkladů dokonalých soupeřů Nea a Trinity? Nechme se překvapit! A pak už jen můžeme srovnávat s jedničkou Matrixu, která je dodnes naprostý kult. A aby ne, když výraznou stopu nechala i v návrhu počítačových her. S dvojkou ani trojkou už to tedy tak slavné není, ale na co bychom se pak teď, dvacet let od premiéry debutu, mohli tolik těšit…

Radek Strnad