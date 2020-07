Samozřejmě, že jsem se po každé vycházce kontroloval, v lékárně jsem si koupil hned dva zaručené preparáty k odpuzování agresivního hmyzu. Malé klíště může být někdy velký problém! Zahrada u pronajaté chalupy v Ramzové byla vzorně posekaná, ale u sousedů byla metrová tráva se kterou se pral statný chasník.

"Mám to jako druhou brigádu, jsem v důchodu, ale musím se pěkně otáčet. Před rokem mi zemřela manželka, loni jsem pochoval syna. Zbyly po něm nějaké dluhy. Za rok mi bude sedmdesát, to nejhorší mám snad za s sebou. Když mi bylo padesát někde jsem chytil klíště. Levé koleno mi oteklo, barvou připomínalo zralé rajče. Sedm dlouhých let jsem ležel v posteli jako lazar, manželka mě učila jíst lžící. Ochrnula mi ruka, nohy mě neunesly. Díky doktorům a nesmírné obětavosti mé ženy jsem se z toho srabu vyhrabal. Dnes jsem zase v dobré kondici, starám se tady o tři zahrady a na hřbitov chodím pravidelně s velkou kyticí lučních květů. Manželka je měla ráda," tvrdil opálený muž.

V Jeseníkách jsme byli týden, bylo tam krásně, klíště nás nedohonilo a Franta byl skvělý společník.