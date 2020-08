/POSTŘEHY Z BUKOVA/ V neděli 2. srpna jsem byl na Miladě, parkoviště bylo narvané, uprostřed vyrostl provizorní sportovní areál, stovky běžců různého věku, zvědaví diváci v plavkách.

Miroslav Vlach. | Foto: archiv M. Vlacha

Pořád voláme po lepší Miladě, jak má vypadat ta lepší? Potkal jsem tam několik kamarádů, každý měl jinou představu. Jeden by zavedl autobusovou linku, přidal vzrostlé stromy, centrální dřevostavbu místo stánků. Další by všechno kolem jezera zrušil a nechal tam pouze ptáky v rákosí. Není to jednoduché, vyhovět všem. Byla tam Bedřiška Kulhavá (88), usměvavá olympionička, která fandí všem se startovním číslem na těle a také pan Josef z Mostu. Původně chtěl běžel desítku, prozíravá manželka mu to zakázala, tak přijel jako divák, aby mohl srovnávat.