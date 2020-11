To bude obsluhovat zákazníky v době pondělí – pátek od 6 do 16 hodin, v sobotu bude zavřeno.

Prodejna u Hraničáře je otevřena beze změny, a to od pondělí do pátku od 8.30 do 16 hodin s polední přestávkou od 12.30 do 13 hodin.

Bezplatná infolinka 800 100 613 je v provozu v pracovních dnech od 6 do 18 hodin.

DP města Ústí nad Labem