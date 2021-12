Co nás tu vedle typického Polívkova i Liškova humoru čeká, na co si stojí zato koupit vstupenky? Užijete si tu legendární líčenou černou typicky moravskou komedii o skorovraždě, buchtách a svatbě. To vše pobaví silou tří klaunských osobností v čele s Bolkem. Připravte se na rozjuchanou taškařici, kde opravdu nejde o charakterní herectví, nýbrž o klauniádu, kde se záměrně přehrává a pitvoří až běda. Nečekejte tedy intelektuální zážitek, leč nenáročnou, ne však přiblblou, komedii se silným hereckým obsazením, a nebudete zklamáni.

Čas strávený v přítomnosti pana Burkeho, postav okolo něj a jeho svérázné paní domácí věru nebudete litovat. Za svůj smích se tu nebudete stydět. Těšte se na humor, který nestárne, a už se tolikrát na česko - moravských scénách osvědčil. Bolka Polévku tak zas pěkně nablízko uvidíme ve vděčné, jemu typické roli, jaká se od něj očekává.

Leč Bolek Polívka nyní není jen divadlo, byť jedno výrazné vlastní má. Magické datum 11. 11. 2021 volili pro představení své albové novinky „Zamrzlé úsměvy“ dlouholetí přátelé Bolek Polívka a David Rotter. Jako chápeme příjezd sv. Martina coby předzvěst mrazivé, radostné zimy, je to tak i s albem samotným.

Je humorné i moudré, životem pravdivé, tu tam mrazivé. Poetickým pásmem, sledem textů, písní i melodramat vznášejících se nad realitou našeho světa chtějí autoři říct, jak je fantazie bezbřehá, jak umí povznést, dodá sílu i energii do života. David Rotter tu jako skladatel, hudebník i zpěvák zůstává věrný svému povolání. Za to Bolka Polívku naleznete na albu v nové poloze, pro mnohé až nečekané, jako básníka i textaře. CD Zamrzlé úsměvy nabízí bizarní, absurdní i poetické Bolkovy texty a hudbu i písně Davida Rottera, o jejichž podání se oba sami oba dělili s několika hosty. Autorskou výjimku tu tvoří pár písňových textů Cyrila Podolského i píseň Innocent When You Dream (Jen když sníš) z repertoáru proslulého amerického hospodského bouřliváka Toma Waitse.

„Ve chvílích, kdy se naše svoboda tenčí, kdy jsme menohli hrát v divadlech ani na koncertních pódiích, jsme se rozhodli připomenout důležitost radosti, legrace, fantazie i humoru pro život. Bylo pro nás zvykem být stále v permanenci a náhle jsme se ocitli v klidu i samotě, odříznuti od svého publika. Každý se s tou atmosférou vyrovnával po svém. My byli vedeni potřebou tvořit. Vytvářeli jsme okénka a těmi pozorovali svět. A sami jsme byli překvapováni, co vše nás v nucené hibernaci napadá. Asi by bez té atmosféry naše poetické pásmo nikdo nevzniklo,“ vyznává se autorská dvojice.

Ti dva už se znají z více projektů, David skládal hudbu třeba k filmu Dědictví aneb Kurvaseneříká, k Bolkově divadelnímu představení Šašek a syn či DNA. Prvními posluchači i shovívavými recenzentkami „Zamrzlých úsměvů“ jsou jejich manželky, novinky jim ale prý vždy pouštěli odděleně, aby první reakce zněly v soukromí. „Vždy mě těší, když vidím, že se to Marcelce líbí, že se baví nebo i dojme,“ směje se Bolek. „Sice uzavřen v dlouhé karanténě, řádil David s kytarou a zpíval ženě.“ A shrnul týdny tvorby stručně: „Když se ostatní testovali, Bolek textoval.“

„Album Zamrzlé úsměvy lze objednat prostřednictvím webu www.davidrotter.com, ale i koupit na pokladně brněnského Divadla Bolka Polívky, v kamenných prodejnách knihkupectví Luxor po celé ČR a na streamovacích platformách Audiolibrix i Audiotéka,“ doplnila Simona Andělová z agentury 2Media.cz, která s Davidem i Bolkem úzce spolupracuje.

Radek Strnad