Všechno už je v pohybu. Papírová diplomacie nemá konce, smlouvy, pozvánky, hlášení, povolení, jednání se sponzory, ekonomické rozvahy, ceny, doprava, zdravotníci, hasiči, policie atd. Patnáctý ročník závodu amatérských posádek dračích lodí ve Vaňově klape na dveře.

Ludmila Šolcová o dračích lodích a spoháry ze soutěže. | Foto: Se svolením Miroslava Vlacha

V pátek 26. dubna vyrazí do boje s časem mládežnici, v sobotu 27. dubna uslyšíte dračí řev u zdymadel v Ústí nad Labem, ve Vaňově. Domácí Cákalové a Couvalové pilují taktiku, zájemců o bednu je ale daleko víc. O závodu na Labi hovoří hlavní organizátorka akce Ludmila Šolcová.

Předpokládám, že vodu máte, jak se říká, pod kůží. Reprezentujete tým Cákálů, závodila jste někdy na kajaku?

To by bylo dlouhé a nezáživné vyprávění. Ve Vaňově jsem se narodila, ve třinácti letech jsem začínala u sousedů na skifu. Pár medailí doma mám, dokonce i z mistrovství republiky. S kajakem mě seznámil budoucí manžel, to mi bylo dvacet let, ale žádný zázrak to už nebyl.

Jste v organizačním výboru akce společně s manželem a Janem Přibylem. Jak se dostaly dračí lodě do Vaňova?

Na začátku byly interní závody veteránů, dávno jsme už znali Petra Klímu, v roce 2008 jsme ho oslovili. První ročník byl v roce 2009, na startu bylo 19 smíšených posádek. Putovní pohár je plný lesklých štítků, nejvíc jich mají domácí Cákalové (8). V roce 2020 a 2021 se akce nekonala, na poháru je štítek covid.

Jaká bude letošní účast?

Jsem ráda, že zájem o dračí lodě narůstá především u mládeže. Poprvé bude v pátek na startu 22 škol, nejen z Ústí nad Labem. V sobotu musíme použít šest drah, na soupisce je 36 týmů (plný stav).

Je to už patnáctý ročník, trasa je stejná, lodě také. Co se změnilo z vašeho pohledu?

Máte pravdu, speciální loď je stále dlouhá 12,5 m, chybět nebude bubeník a zkušený kormidelník, dvacet sportovců usedne k pádlům, cílová kamera bude zase přesná a spravedlivá. Mění se posádky lodí, hodně těch dříve narozených zůstane na břehu. Čas se zastavit nedá, i my musíme nasadit několik dorostenců.

Viděl jsem tu dříve i několik bývalých reprezentantů. Jak se hledá ideální složení lodě?

Svaly a těžká váha není mnohdy výhodou. Zásadní je technika, práce s pádlem, rozložení váhy, zkušenost blízko bubeníka, synchronizace, závěrečné tempo a sportovní nadšení.

Dračí lodě mají svou historii, kolébkou těchto závodů je Čína. Jak to vypadá u nás?

To je spíše otázka pro prezidenta České asociace dračích lodí Petra Klímu. Do Vaňova přiveze nejen několik lodí, výměnné dračí hlavy, kormidelníky, ale i přátelskou atmosféru. S draky projel celý svět, je to úžasný vypravěč a bavič. Seriál dračích závodů začne 13. dubna na Moravě, následuje 20. dubna Praha, potom je Vaňov. Celkem je na seznamu 38 závodů v celé republice, v Mostě budou dokonce dvakrát. Někde jsem četla, že dračí lodě znají v padesáti státech světa. Máme skvělou reprezentaci, mistrovství republiky v Račicích. Dračí lodě si vyzkoušel olympionik Martin Doktor, Václav Chalupa i můj šikovný vnuk Vilda Kukačka. Tady začínal jako školáček, nyní obléká reprezentační dres. V kalendáři je na čtyřce, na dalších fotkách samá esa.

Co chystáte v areálu loděnice?

Ozvučené pódium, kde vládne Petr Klíma, výstavku pohárů, potřebné zázemí, WC, velké stany pro závodníky, různé druhy občerstvení, chybět nebude naše oblíbená amatérská cukrárna. Zajištěna je cílová kamera, v provozu bude loď Marie, posílena bude autobusová doprava. Hlavním tahákem bude jako vždy vyhlášení nejlepší masky bubeníka.

Koho považujete za favorita hlavní soutěže?

Byla bych ráda, kdyby na bedně byli domácí borci, Couvalové si to zaslouží za vytrvalost, Cákalové dávají šanci školákům. Největší sportovní progresi zaznamenal Most, skvělí jsou Tomíni, ale hodně záleží na momentální formě. Přihlášeny jsou i tři ženské posádky. Přijďte se podívat!

