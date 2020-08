Konečně jsme se dočkali! Drážďany a Polabí jsou zpět v kulturním světě. Život ve městě se vrací a všude se něco děje. Drážďany mají dokonce i nové ostrovy – „Ostrovy kultury 2020“.

Ostrovy kultury 2020 v Drážďanech | Foto: Florian Kneffel

V době do 5. září kulturní nabídku ve městě, vše na živo! Krásné léto plné hudby, divadelních představení, tance a jiných atrakcí. Na 12 různých místech v centru Drážďan, vždy od čtvrtka do soboty od 13 do 18:30 hodin. Kultura a nebo shopping: vyberte se podle vaší chuti jednu ze dvou tématických tras – od ostrova k ostrovu.