V noci nevycházím, roušku pravidelně měním, na chodníku hlasitě zdravím, mobil nevypínám. Jsem totiž v rizikové skupině. Budu opravdu rád, když mne doktor v bílém plášti píchne do obnažené paže a doporučí vycházku. Většinou chodím sám, aniž bych vládě napovídal.

Silvestrovský kyslík! Nenazval bych to rodinnou tradicí, prostě je to taková společná vycházka s kamarády poslední den v roce. Někdo vymyslí v garáži heslo, přidá PF a důvod na krátké pochodové cvičení je na světě. Jednou to byla Větruše, jindy zase Střekov, Sněžník, Tisá, cyklostezka, Erbenova vyhlídka, zdymadla, Střížák.

Letos jsem vyrazil pouze s manželkou ke kostelíku ve Všebořicích, ale myslel jsem na celou rodinu i kamarády. Držme si palce, jinak to nevyhrajeme.

Miroslav Vlach