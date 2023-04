Stalo se již tradicí, že měsíc duben věnuje VK UJEP propagaci státu, který zrovna předsedá Radě Evropské Unie. Tentokrát je to Švédsko. Ve spolupráci se Švédským velvyslanectvím a pod záštitou velvyslance Švédska v ČR J. E. Frederika Jörgensena je zajištěno několik výstav a projekce dvou filmů. Dubnový program bude opravdu „švédsky pestrý“. Pojďme si jej představit.

Vědecká knihovna UJEP. | Foto: UJEP

Začneme trochu nešvédsky, zato užitečně. Možná si už někteří z našich návštěvníků knihovny zvykli, že v rámci připomínání 10 let od vzniku Vědecké knihovny UJEP se mohou vždy desátého dne v daném měsíci těšit na „Amnestii dlužníků“. Avšak pozor, tento měsíc by 10. 4. marně stáli před zavřenou knihovnou, na tento den totiž připadá Velikonoční pondělí. Benefit pro dlužníky byl proto v dubnu přesunut na 11. 4. 2023.

A nyní k programu Švédských dnů na UJEP. Jeho značná část vznikla díky podpoře švédské ambasády. Velvyslanectví knihovně zapůjčilo hned dvě výstavy. V prostorech volného výběru Vědecké knihovny je tak možné si po celý duben prohlédnout instalaci „Švédská místa činu“. Tato výstava objevuje fenomén švédské detektivky z nové perspektivy. Na mapě se návštěvník dozví, která místa od východně položeného Gotlandu až k Fjällbacce na západě a od Ystadu na jihu až po Kirunu na severu jsou s těmi nejznámějšími švédskými bestsellery spojená. Například se slavnou švédskou ságou Stiega Larssona Millenium.

Druhá výstava je jako šitá na míru pro univerzitní knihovnu, je totiž o současných švédských spisovatelích. Výstava „Between the lines“ představuje nejen současnou švédskou literaturu, ale odhaluje vše, co se odehrává kolem ní. Klade si různé otázky, na které odpovídají švédští literáti. Čím vším vlastně literatura je: zkoumáním, nalézáním odpovědí, tvůrčí činností, individuální snahou, nebo společenskou angažovaností? Výstava je kompletně v anglickém jazyce a je k vidění v prostorech volného výběru až do konce dubna.

Vypadněte! Ženu s dětmi vyhodili z Rajchlovy akce v důchoďáku, ředitel přihlížel

V dubnu se do Vědecké knihovny UJEP po dlouhé době vrátí také promítání filmu. V jejich skromném kině může divák vidět hned dva filmy. V úterý 18. 4. 2023 od 16:00 h v počítačové studovně VK UJEP uvedou švédský film „Muž jménem Ove“, dojemnou tragikomedii o stárnutí na motivy bestselleru Fredrika Backmana. V úterý 25. 4. 2023 od 16:00 h opět v počítačové studovně VK UJEP pak druhý švédský film „Utíkej, Uje, utíkej!“. Švédský hudebník a herec Uje Brandelius hraje sám sebe. Coby frontman populární kapely sní o novém hitu, avšak život se mu obrátí naruby, když zjistí, že je vážně nemocný, a musí tak přehodnotit všechny své priority.

Ani tentokrát nebude v programu věnovaném zemi předsedající Radě Evropské Unie chybět přednáška místního akademika a cestovatele RNDr. Mgr. Ivana Farského, CSc. Ve středu 19. 4. 2023 od 15:00 h v počítačové studovně VK UJEP je veřejnost zvána na přednášku „Toulky jižním Švédskem“. Přednáška obsahuje známé, ale i méně známé obrázky z cest, které jen tak nenajdete v nabídce cestovních kanceláří.

Vitrínky ve volném výběru zaplní předměty a publikace zapůjčené Švédským velvyslanectvím a doplněné o tematický výběr knih z fondu VK UJEP s názvem „Švédské dny na UJEP“.

Měsíc duben nebude patřit jen Švédsku. V části knihovny věnované rakouské literatuře, v Rakouské knihovně, proběhne „Autorské čtení Evy Menasse“, které VK UJEP pořádá ve spolupráci s katedrou germanistiky FF UJEP a Rakouským kulturním fórem v Praze. Čtení proběhne kompletně v německém jazyce, v pátek 21. 4. od 16:00 h v zadní části volného výběru Vědecké knihovny UJEP.

Ústečtí strážníci řešili krvavý pád ženy. Pomohlo jí tlačítko SOS

Vitrína v přízemí knihovny bude i nadále patřit výstavě „Signované knihy ve fondu VK UJEP“. V dubnu proběhnou klasicky také školení pro studenty, a to prezenčně a online. Hned na začátku dubna v úterý 4. 4. 2023 od 10:00 hodin v online v aplikaci MS Teams a v druhém termínu opět v úterý 11. 4. 2023 od 10:00 hodin tentokrát prezenčně v počítačové studovně VK UJEP bude možnost zúčastnit se školení Elektronické informační zdroje pod vedením přednášejícího Bc. Jiřího Maška.

Druhé školení citačního manažeru Citace PRO+ se uskuteční online v aplikaci MS Teams, a to ve čtvrtek 6. 4. 2023 od 10:00 h, a ve čtvrtek 13. 4. 2023 prezenčně v počítačové studovně VK UJEP opět od 10:00 h. Obě školení povede Bc. Jiří Mašek.

Mgr. Jana Kasaničová, tisková mluvčí