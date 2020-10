Dům umění láká na výstavu textilního designéra Jana C. Löbla

Výstava textilního designéra Jana C. Löbla nesoucí název Looking for 20´ představuje nově zpracované rozličné vzory, vzorníky a dekory z období počátku 20. století, které nalezl v textilních vzorníkových knihách továren v Krušných horách, a které slouží jako inspirace pro jeho tvorbu autorských tapet.

Dům umění Ústí nad Labem zve na výstavu Looking for 20´textilního designéra Jana C. Löbla v Galerii 2. Výstava trvá do konce října. | Foto: Jan Nový