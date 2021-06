Počasí zatím nelze odhadnout, snad vyjde. Zato víme, že jedna z vděčných atrakcí, ústecko-teplická parta La Banda de Contenedor nevystoupí. Její bubeník si na kole pochroumal nohu, ale slíbili, že je uvidíme a uslyšíme jinde v Ústí, co nevidět. Představí fanouškům i své nové svěží roztančené EP.

Kdo v pátek v podvečer na hrad Střekov přijde, nejen si užije kvalitní muziku: v pátek s veselou sqvadrou Čistírna pokaždé jinak, neveselou domácí alternativní Nauzeu Orchestra a další jistotu ústeckého rocku Houpací koně se stálým hostem Viktorkou a kytarou Pavla Nepivody. Prošvihnout je by byl pech, jako ostatní, navíc na fanoušky Útulek Festu čekají nová festivalová trička s pejskem s brýlemi. Červenými. Výtěžek akce přidá útulkům psím i kočičím na severu na krmení a spokojenější život. V roli moderátorů Kytička a Johnny Mistr, třeba oba přidají k informacím a nadšení i svou muziku? Uvidíme, při pátku ještě s jindy tradičním domácím hardrockem Stará škola, tentokrát však v unplugged verzi, a nováčky Nihilis. A na menší scéně též akustická pohoda Zdarr, punkový Švindl, Fridrich a Fridrich a mnohé další party včetně metalových kapel Nerrea i Deaken či sobotní jistoty Gaia Mesiah.

Vstupné v předprodeji stojí 250 Kč, na místě 350 Kč, originální vstupenky nabízí Čajovna U Vysmátý žáby a Restaurace Praha na Střekově. Děti do šesti let včetně mají vstup zdarma, stanování a parkování je zdarma, výtěžek (dosud 590.000 Kč) opět přemění pořádající spolek na krmení podpoří jím čtyřnohé přátele v několika útulcích pro psy a kočky na Ústecku.



Ale pokračujeme dál, je před námi ještě celá hudební sobota. „Bude to jeden z prvních koncertů UJD po nucené covidové pauze,“ řekl Deníku Miroslav Wanek, zpěvák, kytarista a autor písní Už jsme doma, pohrobků teplických punkových FPB. Mají za sebou řadu koncertů: vedle Česka, Japonska, USA i Evropy a spoustu zajímavých projektů. Jejich zatím poslední strhující album je nahrávka Kry, k ní mají i báječná trička, jen ještě neví, zda je stihnou před koncerty dovyrobit. Rockové etno slibují drážďanští Die Ukrainiens, emo punk DC Radio z Děčína, Šavlozubý ponožky, Listopad, David Hradílek, Jaktopřijde a další.

Jste po covidu hudebně vyprahlí? Chybí vám zábava? Rádi pomáháte, kde je třeba? Sázíte na nováčky i jistoty? Tak nad čím ještě přemýšlíte? Útulek Fest je váš!

Radek Strnad