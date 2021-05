Obvyklá krajská kola pořádaná na školách po celé České i Slovenské republice, vystřídala online kola, která se přesunula na platformu StreamYard, odkud byly výkony živě vysílány na YouTube a Facebook Prezentiády. Díky tomu mohli soutěžící sledovat všechny ostatní týmy a učit se z jejich chyb, nebo se mohli zpětně podívat sami na sebe a zjistit tak, co změnit nebo čeho se naopak držet. A jak to vše tedy probíhalo?

Bylo pondělí 19. 4. 8.00 hodin a první týmy základních škol už při úvodní prezentaci netrpělivě čekaly, než na ně přijde řada. Po seznámení s porotou a moderátorem mohli první soutěžící začít s prezentováním a každý divák by souhlasil, že čekání stálo definitivně za to. Jedna prezentace střídala druhou a padal jeden ambiciózní nápad za druhým. V tomto tempu soutěž pokračovala nejen do vyhlášení, ale i v následujících dnech a posléze i během druhého týdne.



Týmy základních škol měly na výběr ze dvou témat, “Akce a reakce” a “Tohle téma je tabu”. Přestože se občas nějaké týmy trefily do stejné myšlenky, spousta se svými prezentacemi zašla do míst, kde by je nikdo nečekal. Týmy se pouštěly do témat jako jsou stereotypy, fyzika, ekologie nebo školství, ale některé se nebály vytáhnout mnohem citlivější témata jako diskriminace, porucha příjmu potravy, otrokářství, nebo dokonce o prezentace kanibalismu. Nenastal jediný den, kdy by se diváci s týmy ze ZŠ nudili.



Současně se základními školami spolu bojovaly i týmy škol středních. Tudíž už od pondělí mohli diváci přeskakovat z jednoho vysílání na druhé, a užít si tak dvojnásobek skvělých prezentací. Avšak atmosféra na obou kolech byla úplně jiná. Zatímco se základní školy po hlavě pouštěli do velkých témat, středoškoláci se často drželi menších, ale o to složitějších myšlenek. Neobjevila se tak jediná prezentace, od které by diváci neodcházeli s pořádným broukem v hlavě.

Nádech filosofie do kol přineslo předně téma “Správná odpověď neexistuje”. Od náročných myšlenek diváky odvedli soutěžící, kteří si vybrali druhé téma “90, 60, 90”. Ale ani u tak přímočarého tématu, který svádí ke kráse ženským ideálům, se týmy nebály odvázat. Divákům se tak naskytl pohled i na tok času, numerologii, informační technologie nebo i plán velké loupeže. Naopak u týmů, které se zaměřili na neexistenci správných odpovědí bylo obtížné najít dvě alespoň vzdáleně podobné prezentace. Soutěžící diváky provedly skrze politiku, umělou inteligenci, umění, nebo třeba konfliktem mezi objektivitou a subjektivitou.

Po skončení každého Online kola dostali soutěžící týmy možnost připojit se na hovor, kde na ně čekali porotci se zpětnou vazbou. Právě při této hodince se ukázala pravá podstata celé Prezentiády. Přeci jen nejde o soutěž samotnou, jde o to naučit soutěžící prezentovat své myšlenky, nápady a hlavně názory. Nezáleží na tom, jestli tým vyhrál nebo prohrál, jde předně o zkušenosti a možnost naučit se něco, co dnešní studenty pravděpodobně už nikdo nikdy nenaučí.

Těch nejlepších 30 z každé kategorie čeká 9. a 10. září Grandfinále v Brně, kde se všichni sejdou a posunou své prezentační dovednosti na zcela novou úroveň. Pokud vás zajímá, co vůbec Prezentiáda je, nebo studujete na SŠ či druhém stupni ZŠ a chtěli byste se třeba příštího ročníku zúčastnit, zamiřte na webové stránky Prezentiády, Facebook nebo Instagram, kde najdete mnohem více informací.

Radek Hegenbart - zástupce vedoucí PR a marketingu