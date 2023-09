Za několik dnů se ulicemi v Ústí nad Labem začnou hemžit filmoví tvůrci, hudebníci i jiní nevšední hosté. Mezinárodní filmový festival ELBE DOCK ve středu 6. září odstartuje v kině Hraničář svůj 6. ročník. Diváci se mohou těšit na soutěžní filmy, evropské debuty i filmy vytvořené umělou inteligencí.

ELBE DOCK/Ilustrační foto | Foto: Archiv ELBE DOCK

Festival Elbe Dock začne v Ústí nad Labem ve středu 6. září, od pátku 8. září odstartujeparalelně i jeho drážďanská část. S festivalem je úzce spojena 17. Cena Pavla Kouteckého a bude i tentokrát udělenanejlepšímu českému dokumentárnímu prvnímu či druhému filmu tvůrce, a to jak vcelovečerní, tak krátkometrážní sekci. Předávání ocenění proběhne na zahajovacím ceremoniálu festivalu 6. září v 18:00 v kině Hraničář.

Následovat bude projekce vítěznéhocelovečerního filmu. Nedílnou součástí festivalu bude soutěžní přehlídka nejlepších krátkometrážních filmů zestřední Evropy nominovaných na Cenu Elbe Dock. Vítěze vyhlásí porota během zakončovacího ceremoniálu v Drážďanech v sobotu 9. září v 19:00 v prostoru GEH8. Víceinformací o nominovaných filmech se dozvíte v programu festivalu.

BIZARNÍ FILMOVÉ FENOMÉNY: SVATBA JIŘÍHO KÁRY I PÁN PAŘMENŮ

Letošní festival představí sekci českých filmových bizarností, mezi nimiž nebude chybět legendární Svatba Jiřího Káry promítaná v původní verzi, po které bude následovat debata o tomto fenoménu. “Jeden ringoš velí všetkým, devět lidí sváže, na pařbu je přivede, do temné garáže…,” ikonická věta napovídající, že se diváci dočkají i promítání fantasy parodie Pár pařmenů. Hostem diskuse bude jeden z hlavních autorů tohoto fenoménu Ondřej Svoboda. Povídat bude o všem, na co se diváci chtějí zeptat, nebo nikdy nechtěli slyšet. O filmové bizarnosti nebudou ochuzeni ani diváci, kteří zavítají do Drážďan.

Elbe Dock 2023.Zdroj: Archiv

V prostoru bývalého vlakového nádraží GEH8 budou moci zhlédnout třeba snímek The Room z roku2003, který napsal, režíroval, produkoval a ztvárnil v něm hlavní roli Tommy Wiseau. Film je mnoha kritiky označován jako jeden z nejhorších filmů všech dob, a od svého uvedení do kin získal kultovní status. Výběr ze začátků pornografické kinematografie s živým vystoupením hudebníka DJ Ozce přinese akce Porno DJ a nabídne nový pohled na zobrazování a vnímání sexuality v současnosti.

AI V ROLI UMĚLCE I VÝKŘIKY ZE SEVERNÍCH ČECH

Návštěvníci festivalu v Ústí nad Labem se mohou těšit třeba na světovou premiéru filmu Činoherní studio: Sezóna 50. Na pozadí příprav několika premiér jubilejní sezóny se odvíjí rozhovor režiséra filmu Martina Ryšavého a služebně nejstaršího zaměstnance Činoherního studia, jevištního mistra Josefa Kadeřábka, o proměnách a kontinuitě, o staré slávě a nových výzvách, o střídání generací herců a režisérů a hledání pevných bodů v procesu permanentní změny. Před filmem vystoupí ústecká neo-undergroundová kapela Lidoví léčitelé a předznamenává, že publikum buď vyléčí, nebo přivede do blázince. Ročníkové téma AIAI spojené s umělou inteligencí a jejími možnostmi v audiovizi se odráží nejen ve filmovém programu, který nabídne AI snímky, ale i v doprovodných akcích.

Díky výstavě AI Fusion: Česko-německý Umělecký Syntéz v Bunkru se budou moci návštěvníci ponořit do světa, kde jsou konvenční hranice prolomeny a umění ožívá díky síle umělé inteligence. Na půdě bývalého nákladového nádraží GEH8 je pro návštěvníky připravena výjimečná česko-německá instalace Transcendentní Nádraží: Setkání Umělců v Umělém Intelektu představující setkání umělců, kteří přesahují hranice reálného a odhalují potenciál AI v uměleckém projevu. Do prostoru drážďanského GEH8 festival přinese i ochutnávku jedinečného slovenského folkloru v podobě vystoupení Slovenského tanečného domu. Na své si přijdou také nejmladší festivaloví návštěvníci, pro které je v Ústí nad Labem na sobotu 9. září připraven dětský den plný zábavných aktivit, ať už půjde o tetování do pomerančů, malování na obličej nebo divadlo pro děti. V rámci akce proběhne sbírka potřeb pro děti z ústeckého dětského domova.

Vstupenky na jednotlivé filmy je možná zakoupit online na webu i fyzicky namístě.

Eva Müllerová