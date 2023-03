Stejně jako v přechozích letech byly stojany ČEZ i loni hlavním dodavatelem energie do baterií elektromobilů a tahounem rozvoje dobíjecí infrastruktury v České republice. Řidiči u nich během 265 tisíc zastavení načerpali přes 4,4 milionu kWh certifikované bezemisní elektřiny pocházející z obnovitelných zdrojů. Takové množství energie by umožnilo cestu kolem světa koloně 733 elektromobilů. Celkový instalovaný výkon všech stojanů v síti ČEZ přesáhl koncem roku 35 MW, což je např. ekvivalent středně velké vodní elektrárny zásobující elektřinou domácnosti 80tisícového města.

V roce 2022 přitom ČEZ zprovoznil dalších 130 stanic, i ony ještě během loňska ovlivnily statistiky, zvláště co se týče překročení hranice 4,4 milionu kWh načerpané energie. Meziročně to znamená o 25 % více.

V Ústeckém kraji se o nárůst zasloužily elektrické „čerpačky“ v Klášterci nad Ohří (ul. Chomutovská), u elektráren Prunéřov a Ledvice či Teplárny Trmice, v Chomutově (u magistrátu), Kadani (ČEZ Teplárenská – výměník Sukova), Hrušovanech (areál Vysočany), Mostě (Autodrom, Kaufland, McDonald´s), Teplicích (Kaufland, OC Galerie a OC Olympia), Ústí nad Labem (OC Forum, 2x Kaufland – Klíše a Všebořice), Děčíně (KFC a Auto Anex), Varnsdorfu (Kaufland), Litoměřicích (parkoviště U Hvězdárny), Panenském Týnci (Benzina), Štětí (Mírové náměstí), Roudnici nad Labem (Shell), Siřejovicích (odpočívka D8 směr Praha – Benzina a McDonald´s) a Žatci (Benzina). Většinou se jedná o místa (celkem 20) s rychlodobíjecími stojany (celkem 27) o výkonu 50 kWh. Pouze 12 stanic je standardních o výkonu 22 kW, přičemž jsou umístěny v kombinaci s rychlodobíjecími, například u elektráren, nebo samostatně v místech, kde se předpokládá, že se e-motoristé zdrží déle. V Liberecké kraji lze rychlodobíjecí zelené „elektropumpy“ Skupiny ČEZ potkat v Liberci (OC Nisa), Vratislavicích nad Nisou (parkoviště u kulturního střediska), Rychnově u Jablonce nad Nisou (Náměstí Míru), Železném Brodu (Jiráskovo nábřeží a Smetanovo zátiší), Stráži nad Nisou (MOL). Celkem se jedná o jedenáct dobíjecích stojanů, z nichž jsou čtyři standardní a ostatní rychlodobíjecí.

V Ústeckém kraji drží prim v počtu dobíjení lázeňské město Teplice, kde jsou dobíjecí místa u Kauflandu a OC Olympia a v OC Galerie. Celkem zde v roce 2022 proběhlo 3 222 dobíjení, přičemž e-řidiči odebrali 55 667 kWh ekologické energie. Dobíjecí místo u Kauflandu má přitom prvenství i v rámci celého kraje, a to 28 826 kWh na 1 581 odběrů. Druhou příčku atakuje Most s celkovým odběrem 40 577 kWh, k čemuž bylo ovšem zapotřebí 2 388 dobíjení, V případě Libereckého kraje vede dobíjecí místo u Kauflandu v Jablonci nad Nisou, kde se uskutečnilo 2 322 odběrů s celkem 50 520 KWh. Na druhém místě je OC Nisa Liberec se 1 424 odběry a 30 129 kWh natankované ekologické energie.

V loni přitom řidiči e-aut na výše uvedených stanicích odebrali celkem 379 873 kWh ekologické energie; podílově v Ústeckém 245 895 kWh (14 067 dobíjení) a v Libereckém kraji 133 978 kWh (6 534 dobíjení). V rámci obou krajů by 379 873 kWh (celkem 20 601 dobíjení) znamenalo „palivo“ pro 10 854 plně nabitých elektromobilů střední třídy. Na cestu kolem světa by tato energie vystačila 63 elektroautům. Budeme-li počítat, že půjde o trasu dlouhou 40 000 km, přičemž na jednu „nádrž“ na 35 kWh zvládne e-auto při spotřebě 15 kWh na 100 km ujet asi 230 km.

V současné době chce ČEZ hlavně stavět ultrarychlé stojany o výkonech 150–300 kW, které umí v řádu minut dodat autu energii například pro jízdu z Prahy do Brna. „Letos cílíme znovu na více než 20procentní růst odběrů a výrazné překročení hranice načerpaných pěti milionů kWh. Mělo by se to podařit i díky zrychlení výstavby ultrarychlých stojanů, kterých zprovozníme asi čtyřicet. Tyto stanice doplněné v jednotlivých lokalitách o standardní 50kW stojany jsou zárukou, že časy samotného dobíjení i čekání na něj se významně zkrátí. Česká republika má v podílu ultrarychlých a rychlých stanic v síti před Evropou náskok a rádi bychom jej i díky zkvalitňování naší sítě pomohli udržet,“ říká ředitel elektromobility ČEZ Tomáš Dzurilla.

ČEZ chce do roku 2030 zvýšit výkon sítě více než čtyřnásobně, a to zejména díky zmíněnému rozvoji vysokovýkonných hubů, které zrychlí dobíjení i čekání na něj. Největší domácí síť veřejných dobíjecích stojanů srovnatelná se středně velkými řetězci čerpacích stanic může v jednu chvíli obsloužit až 1000 e-aut. Přes 200 stanic sítě vyrostlo i díky evropskému grantu Connecting Europe Facility (CEF) a Operačnímu programu doprava, další desítky ČEZ postavil z vlastních prostředků.

Při využívání sítě se uživatel před dobíjením identifikuje RFID kartou nebo pomocí aplikace FUTUR/E/GO. Ta zefektivňuje dobíjení díky spárování mobilního telefonu s dobíjecí stanicí, vyhledá nejbližší dobíjecí místo včetně aktuální doby dojezdu nebo ukáže aktuální obsazenost stojanů. Více než 80% sítě ČEZ tvoří dnes dobíjecí stojany o výkonu 50 kW, v budoucnu ale poroste podíl ultrarychlých stanic.

Ota Schnepp, mluvčí skupiny ČEZ pro severozápadní a střední Čechy