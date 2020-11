Zeleným autobusem 453 nebo 454 z Lidického náměstí, který ve všední dny odpoledne jede každou půlhodinu, se dopravíte k Obecnímu úřadu v Chuderově. Okolo vede zelená turistická značka ulicí hodně do kopce, nad obcí se stáčí vlevo už jenom do mírného stoupání.

Na kraji lesa se otevře pohled do krajiny Českého Středohoří, z věže Erbenovy vyhlídky i na město, ovšem když je ovzduší profouknuté. To nebyl případ našeho odpoledního výletu, výhled do údolí ničil mlhavý smog. Ale nejbližší okolí s Dobětickou výšinou a podzimními barvami působilo kouzelně.

Pro snadnou cestu zpět se kousek po zelené zacouvá a vlevo na kraji lesa končí Lužická ulice, po které se mírným klesáním dojde na Kočkov, a spojkou mezi ploty až k zastávce MHD Stavbařů. Celková délka výletu je něco přes tři kilometry.

Rudolf Hoffmann