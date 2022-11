Zdroj: Youtube

Jenže pouhý experiment se svobodou z pouhé touhy či ze zvědavosti se může docela snadno vymknout kontrole… Film uvede Štěpán Nezbeda.

„Málo komu se povede natočit drama o intimitě, partnerském soužití i hloubce vztahu. Tady se to ale nečekaně povedlo. Chvílemi vtipné repliky, které umožňují v návalu emocí na chvíli vydechnout. Jsem rád, že se celý tvůrčí tým rozhodl na filmu intenzivně pracovat, protože to je vidět. Trošku mě znepokojovalo, jak si hlavní postavy vše točily na mobil, protože by to šlo nádherně i bez toho. Se vším všudy je to fajn film, na který si určitě hodně lidí zajde do kina,“ hodnotí film jeden z diváků na webu ČSFD, kde snímek dostal 67 procent.

Radek Strnad