Euro hry nabídly sportovní všestrannost. Lentilky z Ústí braly šesté místo

Čtenář reportér

/FOTO/ Pohyb je zdravý v každém věku! Jezero Milada nabízí spoustu sportovního vyžití, nedávno tam byl náročný triatlon. O víkendu se běželo v ZOO, 9. září se uskuteční Trmická desítka, blíží se Ústecký půlmaraton. Mimořádná sportovní akce, prověřující sportovní všestrannost se konala v termínu od 25. srpna do 27. srpna v Doksech. Byl to už devatenáctý ročník Euro her, na kterých se sešly šestičlenné týmy z celé republiky.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Euro hry v Doksech. | Foto: Miroslav Vlach

Program je náročný, během tří dnů osmnáct sportů. V týmu musí být jedna žena, jeden soutěžící starší 45 let, každý musí absolvovat nejméně 4 sporty. Zahájení bylo v zámeckém parku, na pódiu se představil ředitel akce Jaroslav Novák, u mikrofonu byl Marek Vobr z Ústí, před pódiem osmdesát ústeckých tanečnic ze skupiny Marverci, z Klíše, Severní Terasy, Tisé a Neštěmic přicestovali dobrovolníci, někteří oblékli červená trička rozhodčích. Vítězství z loňského roku obhajovali Žižkovský tygři, ve hře o krásnou trofej byl i ústecký tým Lentilky ve složení Klárka, Zbyněk, Mirek, Jura, Petr a Filip.

Seznam sportovních disciplín: Beach volejbal (2x), biatlon, bungee running, lukostřelba, cyklistická časovka, cyklistické kritérium dvojic, lezecká stěna, kopaná, kuželky, nohejbal (2x), orientační běh, plavání, paddleboard, stolní tenis, rafty, tenis, veslařský trenažér (2x), kolečkové brusle.

"Závod na kolečkových bruslích se tentokrát nebude konat na náměstí, to je plné květin a laviček, my půjdeme na silnici. Zahájení je sice u zámku, závěr ale bude opět ve sportovním areálu Termit 25, přidali jsme veslařský trenažér na 500 m, jinak je to stejné. Mám taková dojem, že letos je tu pouze jeden ženský tým, v první desítce je vždycky nesmírná kvalita, hodně záleží na losu a počasí," tvrdil Jaroslav Novák. Den vína a burčáku v Brné se blíží, hrát bude cimbálovka Kdo tam nebyl, neuvěří. Hodně drsné je cyklistické kritérium, veslařský trenažér a lezecká stěna. Rafty vyžadují nejen sílu, ale především synchronizaci námořníků, bungee running není pro lehké váhy, pořadím často zamíchá orientační běh. Někdo je dobrý v lukostřelbě, jiný hraje závodně fotbal, nebo tenis, dnešním fenoménem je cyklistika, různé posilovny, zásadní je však společná chemie.

Přední týmy jsou opravdu vyvážené, ale stačí neznámý soupeř, dobrý smečař v nohejbalu, tenisový specialista, rychlík na kolečkových bruslích a je tu problém. Dvojitý veslařský trenažér nahrával silákům, jen výjimečně se mezi svalnatci objevila žena. Cyklistické kritérium dvojic je ukázkou zkušenosti a vytrvalosti, některá kola jsou stavěna přímo na jezdce, jsou pěkně drahá, někdo to chce hlavně přežít. Neopren označoval favorita v plavání, někdo měl i svůj luk. Všude se bojovalo do poslední vteřiny, fandilo se všem.

Nevím, kolik tam bylo sportovců z Ústí, já znal pouze Lentilky, ale podle názvů, jak by řekl vnuk, to bylo hustý. Jen si představte. Bedny, Vokurky, Kopýtka, Husákovy děti, Zelené slepice, Tvoje máma atd. Dříve tam jezdili lyžaři SKP Sever a borci z Tisé, ale v tom mraveništi najít souseda bylo opravdu těžké. Rekordem akce bylo 130 týmů, většina používá k přejezdu kola, sladit tu amatérskou olympiádu nadšenců vyžaduje perfektní přípravu a dost trpělivosti. Jarda Novák je prostě borec! FOTO, VIDEO: V ústecké zoo se běhalo. Sportovci podpořili dobrou věc Závěrečná statistika je pro mnohé zklamáním, poučením a výzvou pro příští rok, vítězové to vidí úplně jinak. Tenis překazil ambiciózní plány Lentilkám, po loňském stříbru to bylo šesté místo. Dvouhra se líbila všem, byl to boj o každý míček, soupeř nebyl lepší, ale štěstí stálo na jeho straně. Zbyněk měl dokonce nejlepší biatlon, Klárka udělala rekord v lukostřelbě, povedl se paddleboard, rafty, plavání, nohejbal i beach volejbal. Los nebyl špatný, ale všichni chtějí vyhrát. Když jsem viděl ty dvoumetrové borce u trenažeru, musím konstatovat, že Lentilky zasluhují obdiv a ohromnou pochvalu. Vyhráli Žižkovský tygři, jejich doménou je síla.

Příští rok se bude v Doksech slavit, bude to už dvacátý ročník, tak se přihlaste také. Někdo už ty Žižkovské tygry musí porazit.

Výsledky: 1. místo - Žižkovský tygři - 1365 2. místo - Mamira - 1331,5 3. místo - Bedny - 1327,5 4. místo - CV Team - 1306,5 5. místo - ASC Sport team - 1278 6. místo - Lentilky - 1260,5

Miroslav Vlach