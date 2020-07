/POSTŘEH Z BUKOVA/ V úterý jsem seděl nad kávou s mladou fotografkou, probírali jsme novou techniku, její cesty do Prahy, moc se mi zamlouvaly její názory. Má to v hlavě solidně srovnané, fotky dělá fantastické.

Miroslav Vlach. | Foto: archiv M. Vlacha

V úterý večer jsem napsal článek a poslal do redakce. To byl moc hezký den! Ve středu jsme hlídali s manželkou vnuky, jsou to šídla, udržet je na zahradě je někdy dost složitá záležitost. Ještě, že nám pomáhala pětiletá Emička. Unavení, ale šťastní probírali jsme večer jejich slovník. Jsou jim dva roky, někdy je to vyloženě esperanto. Ve čtvrtek jsem na ulici potkal kamaráda Frantu, známe se z fotbalu, za hluboké totality jsem spolu proháněli míč ve Všebořicích, škvára nám chutnala, značkové kopačky neměl nikdo z Baníku. Zvedl ruku na pozdrav a potom přidal bolavou informaci. "Toho si asi neznal, hrál po tobě. Bylo mu pětašedesát, včera zemřel." Pokývl jsem hlavou, byl mladší, jméno mi nic neříkalo.