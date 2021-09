Ve dnech 7. – 9. září proběhne hlavní část programu Arktického festivalu 2020 – 2021. Jeho hlavním cílem je prohlubování již existujících kontaktů mezi českými a arktickými vědci a umělci, i navazování spolupráce mezi novými partnery. Odborná i laická veřejnost může díky festivalu proniknout do výsledků práce českých a severských vědců v arktickém výzkumu a v neposlední řadě poznat společné česko-arktické kulturní a vědecké aktivity v Česku a v Arktidě. Díky tomu může získat povědomí o kultuře a historii arktických národů a vychutnat si jejich jedinečnost.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.