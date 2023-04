O víkendu se v Knihovně Ústeckého kraje uskutečnil malý festival pro příznivce her, fantasy a komiksů. Čtyřiadvacetihodinového FANKOMU, který knihovna připravila v rámci Března – měsíce čtenářů, se zúčastnilo více než dvě stě návštěvníků. Ředitelka knihovny Jana Linhartová slibuje druhý ročník.

Noční hraní deskových her. | Foto: Knihovna Ústeckého kraje

Od pátku 24. do soboty 25. března probíhala v Lidové části Knihovny Ústeckého kraje akce FANKOM určená pro fanoušky fantasy, komiksů, sci-fi a her s touto tematikou. Akci knihovna připravila ve spolupráci s ústeckým obchodem Komixárna v rámci Března – měsíce čtenářů. V pestrém programu čtyřiadvacetihodinového festivalu nechyběly přednášky, tematické workshopy, prodejní stánky nebo celonoční hraní deskových her a RPG.

FANKOM odstartoval v pátek 24. března v 18 hodin přednáškou věnovanou temným bytostem z fiktivního herního světa World of Darkness. Na tuto přednášku pak volně navázala moderovaná beseda s jedním z nejznámějších českých autorů žánrů sci-fi a fantasy Františkem Kotletou.

Po odjezdu Františka Kotlety se zájemci mohli zapojit do celonočního hraní deskových her a RPG her. „Někteří z účastníků našeho herního maratonu v průběhu noci odešli, další pak využili možnost přespat přímo v prostorách knihovny, našli se však i takoví, kteří vydrželi hrát nepřetržitě celou noc. Ti nejvytrvalejší, kteří hráli RPG hru Dračí doupě, skončili v půl sedmé ráno,“ popisuje ředitelka knihovny Jana Linhartová.

Sobotní program akce byl pak ještě bohatší. K nočním herním stanovištím ráno přibylo několik dalších. S velkým ohlasem se u účastníků setkaly především Pokémoni a Warhammer. V rámci akce se uskutečnily i dva menší herní turnaje ve fantasy deskové hře Karak a v kultovní české počítačové hře Bulánci.

Celou sobotu zároveň probíhaly i otevřené workshopy. Účastníci, kteří zrovna nechtěli hrát, tak měli možnost naučit se například základy programování v populární hře Minecraft, zapojit se do komiksové dílny ilustrátora Marka Rubce nebo si vyzkoušet malování fantasy modelů. Stejně jako v pátek nechyběl ani v sobotu přednáškový blok, v jehož rámci vystoupil například ústecký scenárista Lukáš Pokorný, jenž přiblížil vznik svého debutového komiksu Hon na Macbetha.

Na FANKOMU nechyběly ani nejrůznější stánky, u nichž bylo možné zakoupit komiksy, tematické dekorace a sběratelské předměty nebo si na počkání nechat nakreslit fantasy portrét.

„Dle našeho názoru se akce velice vydařila. Svědčí o tom nejen fakt, že dorazilo více než dvě stě návštěvníků, ale i to, že se nás již nyní účastníci ptají, zda bude další ročník, “ hodnotí Jana Linhartová a dodává, že knihovna plánuje v nadcházejícím roce FANKOM zopakovat.

Jan Černecký, Oddělení komunikace Knihovny Ústeckého kraje