FOTO: FanKomu ústecké knihovny se zúčastnilo přes 200 návštěvníků

Čtenář reportér

Setkání s komiksovými autory a ilustrátory, workshopy, přehlídka cosplay nebo celonoční hraní RPG a deskových her. To vše nabídla akce FanKom, která probíhala od pátku 17. května do soboty 18. května v prostorách Knihovny Ústeckého kraje.

Festival FanKom. | Foto: Knihovna Ústeckého kraje

Čtyřiadvacetihodinový festival pro příznivce fantasy, komiksů a her přilákal více než 200 návštěvníků. Knihovna by akci v nadcházejícím roce ráda zopakovala. Od pátku 17. května do soboty 18. května probíhal v Knihovně Ústeckého kraje festival FanKom. Čtyřiadvacetihodinovou akci určenou pro fanoušky sci-fi, fantasy, komiksů a her připravila krajská knihovna ve spolupráci s ústeckým obchodem Komixárna, KaHo Tattoo, Café Maryša a dalšími partnery. V rámci páteční části festivalu proběhly besedy s komiksovou autorkou a ilustrátorkou Štěpánkou Jislovou a s výtvarníkem a ilustrátorem Filipem „Fylypposem" Zatloukalem. Na setkání s hosty navázal fantasy kvíz a filmová projekce kultovní parodie Pár Pařmenů. V pátek zároveň odstartoval i noční maraton RPG a deskových her, jehož nejvytrvalejší účastníci hráli nepřetržitě až do sobotních dopoledních hodin. Ještě nabitější byl pak sobotní program akce, který nabídl například workshop malování 3D fantasy modelů nebo dílny, na nichž bylo možné vyrobit si superhrdinskou masku či dračí vejce. U herních stanovišť se mohli návštěvníci utkat například v kartách Pokémon, wargamingové hře Warhammer nebo v počítačové hře Worms Armagedon. Ve virtuální realitě pak bylo možné poměřit své síly v celosvětově populární české hře Beat Saber. Nechyběly ani stánky, u nichž si účastníci mohli zakoupit sběratelské předměty, komiksy nebo tematické dekorace. Celá akce vyvrcholila přehlídkou cosplay kostýmů a slavnostním vyhlášením krále a královny FanKomu. „Během dvaceti čtyř hodin, kdy FanKom probíhal, do knihovny dorazilo více než 200 návštěvníků. Od účastníků i spoluorganizátorů máme pozitivní zpětnou vazbu jak na program, tak i na atmosféru celého festivalu. FanKom vnímám jako velmi vydařenou akci, a pokud to bude možné, rádi bychom realizovali i další ročník," říká vedoucí Oddělení komunikace knihovny Jana Černá Válková. Jan Černecký, mluvčí Knihovny Ústeckého kraje