T-CLUB se stal jedním z partnerů komunitního tržiště SCUK v Ústí nad Labem. Jedná se o jedinečný projekt, díky kterému si můžete na jednom místě objednávat farmářské potraviny – ovoce, zeleninu, mléčné produkty, maso a plno dalšího. Hlavním cílem je zlepšit dostupnost kvalitních lokálních výrobků.

Princip nakupování je jednoduchý - v průběhu nákupního týdne si do nákupního košíku přidáváte své potraviny. Výběr oblíbeného farmáře či množství výrobků je jen na vás, díky sdílenému nákupu nejste nijak limitování minimálním množstvím. Vždy ve středu večer se nákupy uzavírají a následující týden v úterý vám balíček produktů dorazí do T-CLUBU. Takto můžete své nákupy plánovat a realizovat každý týden.

Většina z našich klientů kromě sportu řeší zdravé a kvalitní stravování a často jsme se společně bavili o nedostatku kvalitních lokálních produktů v našem městě na jednom místě. Klienti tak často objížděli farmářské trhy či samotné farmy, což je ale časově a často i finančně náročné. Vzhledem k tomu, že k nám klienti chodí často X-krát týdně cvičit a máme otevřeno od 6:00 do 21:00 hod. je pro ně mnohem komfortnější objednat vše na jednom místě a po tréninku si nákup pohodlně vyzvednout.

Objednat si můžete až od 150-ti farmářů, které jsou do SCUKU zapojeni, hlavním benefitem ale je, že mezi nimi najdete plno lokálních z našeho kraje. Na objednávkách klientů je znát, že o podporu lokálních výrobců mají veliký zájem. Například produkty z lokální Ekofarmy Babiny u Ústí nad Labem jsou na téměř každém nákupním seznamu našich klientů. Cenu výrobků si navíc nastavují sami farmáři podle svého uvážení tak, aby za své výrobky dostali odpovídající odměnu, na kterou by často v klasickém prodeji přes síť supermarketů vůbec nedosáhli a nebyli by schopni udržet odpovídající kvalitu svých produktů.

Jak nakupovat?

Stačí se přidat k nákupní skupině na www.scuk.cz/tclubteam. Nákupy on-line se spouští vždy od středy do čtvrtka a následující úterý si zboží vyzvednete ve sportovním centru T-CLUB. Pro nákupy nemusíte být členy či klienty sportovního centra.

Zuzana Hroudová