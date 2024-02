/FOTO/ Není to dlouho, kdy se podobná akce mohla konat pouze v Trmicích. Za dvěma vysokými věžáky v nenápadném areálu firmy LakoPlast byla několik let solidní kulečníková herna, kterou vybudoval s kamarády Jiří Skriba.

Mistrovství ČR 2024 v karambolu na velkém stole se konalo v Ústí nad Labem. Vítězem se stal Marek Faus. (na snímku úplně vlevo) | Foto: Miroslav Vlach

Prosklenou klubovnu doplňovaly poháry připomínající slávu, profesionální stoly několika velikostí čekaly na šikovné ruce hráčů. Po deseti letech došlo na stěhování. Tentokrát do Ústí nad Labem, část Skřivánek, ulice Hoření, přízemí areálu UJEP. Provoz v nových podmínkách byl zahájen v září loňského roku. O prvním únorovém víkendu se tam hrálo Mistrovství ČR v karambolu na velkém stole - disciplína kádr 71/2.

"Stěhování bylo náročné, pěkně jsme si všichni mákli, ale povedlo se. Do Ústí zase přijeli hráči kulečníku z celé republiky, na soupisce bylo dvanáct jmen, Martin Vedral a Jarda Hroník hájili domácí barvy. V pátek šest hráčů hrálo o postup do sobotního čtvrtfinále, pouze dva doplnili nasazenou šestici. V neděli se hrálo semifinále. Marek Faus (Praha), Adam Kozák (Praha) Martin Vedral (Ústí), Tomáš Cebula (Havířov). Do finále postoupil Kozák a Faus. Mistrem republiky pro rok 2024 se stal ten nejlepší Marek Faus," tvrdil předseda BC LakoPlast Spolek Jiří Skriba.

Marek Faus odpověděl Deníku na několik otázek.



Jak se vám hrálo v Ústí nad Labem?

Musím uznat, že Jirka Skriba udělali velký kus práce v nové herně, podmínky byly skvělé, ceny zajímavé, konkurence našlapaná. Finále mě bavilo, musím jenom chválit.



Jak dlouho už hrajete kulečník?

Začínal jsem ve třinácti letech a fakt mě to chytlo. V šestnácti jsem byl juniorským mistrem republiky, ve dvaceti jsem vyhrál jako junior mistra Evropy. Když to poctivě spočítám, kulečník hraji 36 let.

Kolik republikových titulů máte dnes?

Tohle bude jednašedesátý, myslím tím všechny druhy kulečníkových soutěží. K tomu musím připočítat pár medailí z Evropy. Mám takový dojem, že na bedně jsem stál 14x, z toho 7x nejvýš. Naposledy to bylo v loňském roce. V dubnu se hrálo ME v Turecku a já bral hned dvě zlaté. Na velkém stole v disciplíně kádr 71/2 jsem ve finále dokonce porazil skvělého Francouze a bývalého mistra Evropy Willyho Gérimonta. To byla bomba! Letos bude ME ve Španělsku, obhajoba bude těžká, ale moc se těším.



Kde vás mohou diváci vidět u nás?

(smích) No je to dost komplikované. Mateřský oddíl mám v Praze, ale hraji ligu v Německu a ve Francii. Jsem věčně na cestách. Do Ústí jsem přijel z Maďarska. Mám kulečníkovou školu, tahle hra mě nejen baví, ale i částečně živí.

Účastníky republikového kulečníkového turnaje pozdravil radní pro sport Jiří Horák, pochválil vybavení, nápady a šikovnost jednotlivých hráčů, dlouho diskutoval s Jiřím Skribou. Asi věděl proč!



Miroslav Vlach

