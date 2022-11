Koncert, který se uskuteční v úterý 13. prosince v Ústí nad Labem v Domě kultury, bude tedy jubilejní a bude rozdělen na dvě poloviny.

První půlka bude k 55. výročí založení skupiny. „Zahrajeme to nejlepší co Fešáci za 55 let vytvořili. Pozveme k těmto oslavám i vzácné hosty,“ říká současný kapelník Antonín Kny. Zazní písně Michala Tučného, Pavla Brümera, Jindry Šťáhlavského, ale i básně Jana Turka v podání Jana Turka mladšího. Druhá půlka bude plná vánočních písní a koled v country úpravách. „Tato část koncertu ale bude také o loučení. Bohužel, od nás odchází koncem letošního roku náš dlouholetý člen, zpěvák, basista a kytarista Robert Moucha do muzikantského důchodu,“ dodává Kny.

Robert Moucha.Zdroj: Archiv skupiny Fešáci

Robert Moucha je v kapele od roku 1968. Skupina se s ním bude oficiálně loučit a také on se svými dlouholetými ústeckými fanoušky. Jako hosty si Fešáci pozvali mimo bývalých členů skupiny jakými byli Karel Poláček, Hanka Mladá a Miloš Slezák i další známé tváře jako například Petra Kocmana, Ivana Haladu, Frantu Kasla a již zmíněného Jana Turka mladšího. Nebude chybět ani věrný dvojník Michala Tučného Rosťa Fišer. Celý koncert bude uvádět hlavní dramaturg pražského Country Radia Pavel „Bezi“ Bezouška. Tento jubilejní koncert je podpořen statutárním městem Ústí nad Labem. Vstupenky lze zakoupit na www.vstupenkyusti.cz

Skupinu Fešáci v roce 1967 původně založili bendžista Pavel Brümer, kytarista Karel Poláček a houslista Jan Turek (v současné sestavě už nikdo z nich není, J. Turek vytrval až do své smrti r. 2016). Kapela se původně jmenovala Greenes, pak se přejmenovala na Bluegrass Hoppers a roku 1974 po příchodu Petra Novotného, Tomáše Linky, Michala Tučného a manažera Oskara Hahna změnila jméno na Fešáci. Diskografii v roce 1975 odstartoval Ostrov Fešáků. Velmi oblíbené byly pořady Salon Fešáků, což byl i název druhé desky skupiny. V roce 2021 skupina vydala 2 CD Fešáci 2000 a Hvězda Countryon. (luk)