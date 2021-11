Loňský film „Naše svoboda“ švédské režisérky Celina Eischer tu byl promítnut už v sobotu od 20.00 hodin. Teodora Vásquez byla obviněna, že záměrně porodila mrtvé dítě a šla za to do vězení. Roky za mřížemi ji nezlomily, naopak odstartovaly její boj za práva dalších nespravedlivě trestaných žen v jihoamerické zemi Salvador. Teodora byla v devátém měsíci těhotenství. Kvůli velké bolesti omdlela, probudila se až v nemocnici obklopen policisty. V roce 2008 ji odsoudili na třicet let za vraždu svého dítěte, a nebyla rozhodně sama. V Salvadoru ve vězení čekají na „spravedlnost“ další ženy, které potratily. Měly prý zodpovědnost za péči o plod. Filmaři představují jejich příběhy, cestu Teodory z vězení a její přerod v aktivistku. Má v zádech řadu lidskoprávních organizací a boj za práva šestnácti žen odsouzených za porod mrtvého dítěte se stává smyslem jejího života. Teodora doufá, že pomůže změnit jeden z nejpřísnějších zákonů o potratech na světě.

V neděli 31. října od 17.30 hodin Jeden svět v Hraničáři pokračuje snímkem „Čhadar, cesta po řece“ (89 minut) německého režiséra a kameramana Minsu Parka, a to v původním znění s českými titulky.

Na naší planetě dál jsou místa, téměř odříznutá od civilizace. S příchodem globálních změn klimatu je pro jejich obyvatele stále těžší žít tu běžný život. Čhadar je stezka po zamrzlé řece v Ladáku, v himálajské oblasti leží na indicko-pákistánské hranici. Nebezpečnou cestu plnou úskalí musí několikrát ročně absolvovat sedmnáctiletá Cchangjang, aby se dostala do vzdálené školy a splnila si tak sen o lepším životě. Její rodiče se živí jako drobní zemědělci. Přestože žijí skromně, snaží se dát všem svým dětem šanci dosáhnout co nejlepšího vzdělání. To je však spojeno s dlouhodobým odloučením od rodiny a častými pocity osamění. Pro Cchangjang se cesta po řece stává šancí reflektovat svůj život na pozadí rychle se měnícího světa. Co ale udělá, až jednoho dne řeka přestane zamrzat a cesta za rodinou bude prakticky nemožná?

Podívejte se na trailer k filmu:

Zdroj: Youtube

V neděli od 20.00 hodin vrcholí Jeden svět 2021 v Hraničáři celovečerním dokumentem „Příběh cesty kolem světa“ (2017, 127 minut) německé herečky, režisérky, scénáristky, kameramanky a producentky / režisérka / scenáristky / kameramanky a producentky Gwendolin Weisser a herce Patricka Allgaiea, režiséra, scénáristy, kameramana i producenta. Gwen a Patrick nastopovali přes padesát tisíc kilometrů. „Chtěli jsme jet až co nejvíc na východ, to abychom se domů vrátili ze západu.“ Z auta do auta nasedali s ruční kamerou a vše pečlivě zaznamenávali. Jejich film tak nabízí nestylizovaný a intimní vhled do rozličných kultur tak, jak se jim otevíraly v doprovodu místních obyvatel, než oba zase vyrazili na cestu. Dobrodružná výprava z Německa přes celý svět a zase zpátky bez jediného nasednutí do letadla, jen se zdviženým palcem nebo využitím lodní dopravy, ze které se dvojice vrací domů už jako rodina.



Radek Strnad