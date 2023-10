Festival Kult pokračuje. Kapela WWW Neurobeat zahraje v ústeckém Hraničáři

Originální, u nás v Česku dosti nevídaná kapela WWW, vznikla v Praze už na počátku devadesátých let. Nikdo přitom tehdy ještě ani netušil, že právě název kapely později dostane zcela nový význam. Tenkrát se přitom mihli také v Ústí nad Labem, kam se nyní po delší době rádi vracejí. A to už v pátek 20. října, kdy zahrají svou originální muziku od 21.00 hodin ve Veřejném sále Hraničář. A to v rámci letošního Hudebního a divadelního festivalu Kult 2023.

Právě tam, kde si už publikum nadšeně užilo minulý pátek – a zrovna v Hraničáři - živý koncert Kultovní české taneční skupiny Midi Lidi. Původně totiž bylo její jméno WWW zkratkou anglického trmínu "We Want Word". WWW už ale kolem sebe v té době soustředili první české nadšence do pestré a svěží hiphopové kultury, byli tak jednou z prvních rapových kapel u nás. Ale taktéž spoluvytvářeli základy místního graffiti, a nejen to. Na koncertech totiž nabízeli také časté prvky breakdancové a turntablistické scény. I tím byli pozornosti hodní, také tím mnohé zaujali. V pozdějších letech ovšem WWW začala pracovat už s živými nástroji, kapela působila jako posthiphopový big band a pozvolna se tak také odklonila od klasické, pro sebe zprvu typické rapové produkce. V roce 1998 tak kulminoval ohlas kapely častými koncerty, její skladby vycházely na nezávislých kompilacích. V roce 2018 vydal album „Neutopíš Se Dvakrát v Téže Řece".