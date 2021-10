Desetidenní festival opět nabídne na osmi scénách to nejlepší, co nám tuzemská divadelní scéna nabízí. Festivaloví diváci se tak ve strhujícím tempu dočkají činohry, nového cirkusu, alternativního divadla, live cinema či audiowalk a také netradičních hudebních koncertů, přesahujících hranice žánrů. Veřejný sál Hraničář tak třeba zve na originální hip-hop projekt Post hudba.

„Mám velkou radost, že se část festivalu bude odehrávat mimo klasické divadelní prostory. Třeba jeho zahájení se odehraje v parku na Severní Terase, další představení nabídne Restaurace na Rudce na Skřivánku, předlická Armaturka či prostor bývalého klubu Tukan. No a prostor, na který se nejvíc těším já, je palácová vila Ignatze Petschka,“ přiznává produkční festivalu Lenka Havelková.

V programu se tu představí třeba Cenou Thálie oceněný Jakub Gottwald s projektem UR FASCISM nebo jedinečný projekt tzv. live cinema inspirovaný knižní předlohou Ondřeje Kundry Putinovi agenti. Je tedy zřejmé, že pořadatelé mysleli na originalitu i aktuálnost představení, které svému publiku KULT nabídne.

Část festivalového programu je logicky věnována dětem, které si KULT už od malička vychovává. Rodiny si užijí působivé představení našich starých známých, tradičního účastníka ústeckého KULTu, pražské akrobatické skupiny Losers Cirque Company MiMOJOVÉ. Ale akce také nabídne pestré a atraktivní zahájení festivalu pod širým nebem zdarma, pohádku Naivního divadla Liberec i novocirkusové představení Runners Cirku La Putyka principála Rosti Nováka.

Na své si přijdou i náročnější diváci. „Do Ústí přivezeme strhující Kacířské eseje v režii Miroslava Bambuška ze Studia Hrdinů. Inscenace odkazuje k dílu filozofa Jana Patočky, která se soustředí zejména na poslední etapu života tohoto filozofa, tedy na období po sepsání Charty 77,“ řekl Jan Kvasnička, spoluzakladatel i ředitel KULTu.

Speciálně pro festival KULT vznikla inscenace Exploze s netradičním formátem audiowalk, při kterém účastník potřebuje jen telefon a sluchátka. V rámci hry se pátrá po příčinách výbuchu 8. února 1989 v Ústí nad Labem. Hra přinese publiku překvapivé až šokující informace?

Program akce je na webu www.festivalkult.cz, kde již také lze objednávat lístky na všechny inscenace pestré podzimní přehlídky.

Generální partnerem festivalu je tradičně Skupina ČEZ. Jeho hlavními partnery jsou Ministerstvo kultury ČR, Město Ústí nad Labem a Ústecký kraj.

Na otázky Deníku odpovídala Lenka Havelková, dramaturgyně Kultu

Dostanou rodiče možnost zapojit se do pohádkových představení se svými dětmi? Bude některé unikátní?Rodiče s dětmi se mohou zapojit tím, že na představení dorazí. Letos je pro rodiny vhodné samotné zahájení festivalu v režii V.O.S.A Theatre, představení Mimjové od Losers Cirque Company, Runners od Cirk la Putyka nebo pro nejmenší pohádka z Naivního divadla Liberec.

Velkou radostí co rok na KULTu bývá originální představení divadla Demago Jiřího Maryška a spol., věc jindy a jinde nevídaná. Můžeme říci, že se sami pořadatelé nechají překvapit, čím opět strhne a překvapí?

Jirka je mistr improvizace, je to podstatou jeho představení, která realizuje pod hlavičkou divadla Demago. A mohu potvrdit, že Jirka umí velmi překvapit i pořadatele.

Bude některá inscenace pro děti nevhodná až nepřístupná?

Nemyslím si, že bychom uváděli něco, co je nepřístupné pro děti. Ale přišlo by mi asi velmi zajímavé, kdyby některý odvážný rodič vzal své dítě třeba na Kacířské eseje od Studia Hrdinů, které pojednává o životě filozofa Jana Patočky.)

Co rok vždy jde zahajující představení výš, jakoby neznalo možností ani hranic. Navíc jej dostávají diváci zadarmo, bude to tak i letos? Strop pro KULT neexistuje?

Letošní představení se bude odehrávat na Severní Terase, což je v Ústí už poměrně vysoko)). Zahájení je zadarmo, protože bychom rádi představení nabídli všem. I těm, kteří do divadla nejsou zvyklí chodit a třeba jim tento netradiční divadelní zážitek pomůže prolomit hranici a k divadlu si najdou cestu.

Je těžké vybrat vždy to nejlepší z roční nabídky, být o kus před ostatními? Znamená to zamlouvat si hry s více než ročním předstihem, aby pořadatelé Kultu nebyli až druzí? Či ještě na některých hrách rovnou spolupracovat, předehrát si je?

Máme dramaturga festivalu, který má velmi široký přehled o tom, co se odehrává na tuzemské divadelní scéně a dává nám ty nejlepší tipy. Pak se snažíme většinu věci zhlédnout a zvážit, zda to bude bavit i naše diváky. Co se týká rezervací, probíhají většinou s ročním předstihem, protože se snažíme nabízet nové inscenace.

Kde a kdy si lze lístky koupit? Dá se odhadnout, že bude cokoli vyprodané?

Vstupenky se dají koupit na našem webu www.festivalkult.cz. Některá představení už vyrodaná jsou a situace se mění každým dnem. Doporučuji moc neváhat.

Zapojila se letos do KULTu nějak i ústecká Univerzita J. E. Purkyně?

Ano, letos ve spolupráci s Jan C. Löblem a jeho studenty z Ateliéru textilního a oděvního designu z Fakulty umění a desigu pořádáme 20. října módní přehlídku ve Veřejném sále Hraničář. A bude to velkolepé.

Je ještě šance vidět premiéru Kultu, Bermudský trojúhelník, či až příští rok?

Divadlo KULT je poměrně nová značka a věřím, že je těžké se v tom zorientovat. Nicméně Bermudský Δ, který také vznikl pod hlavičkou Divadla KULT si své odjel o prázdinách a je možné, že vyjede i příští rok. V rámci festivalu KULT se bavíme o premiéře Exploze od Divadla KULT, která je v netradičním formátu audiowalk. Divák potřebuje k účasti pouze telefon a zakoupit si vstupenku. Dál už bude postupovat dle instrukcí. Děj se odehrává v ulicích města Ústi nad Labem.

Radek Strnad